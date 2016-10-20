Уточки-мандаринки – оберег семейных уз

Если Вы одиноки или хотите придать взаимоотношениям новизну, фэн-шуй советует приобрести домой необыкновенный амулет - чету уточек.

Одни скажут, что это сентиментальный бред. Другие будут утверждать, что только отчаявшийся станет прибегать к подобным фигуркам фен-шуй. Пусть так, но, как показывает практика, люди, которые уверены, что определённые вещи обладают некой таинственной мощью, более успешны и счастливы. И это так. Главное - верить! Ведь мысли, как известно, материальны. Более того, позитивный настрой и вера в положительный результат ещё никому не навредили.

Особенность данного фетиша

По древнекитайскому поверью символом домашнего благополучия принято считать очаровательных мандаринок, получивших такое название за принадлежность к королевской породе уток. У китайцев бытует прекрасная легенда, связанная с этими созданиями. Однажды один вельможа стал замечать, что не испытывает более влечения к жене. Прогуливаясь у пруда, он раздумывал о том, как сообщить супруге о расставании. Тут он обратил взор на милых пернатых, тихо плавающих в воде. Потеряв счёт времени и окунувшись в череду воспоминаний, он мысленно вернулся к тем временам, когда был молод, вспомнил о самых первых свиданиях с возлюбленной, клятвах верности, былой страсти. Он, наконец, понял: выход не в том, чтобы уходить от проблем! Их надо решать. Лишь вместе можно преодолеть неприятности. Забота о любимом человеке, сохранение чувств - вот основа счастья. Любовь была спасёна. С тех времён эти представители фауны считаются атрибутом любви.

Любовь навсегда!

Эти кряквы находят партнёра раз и на всю жизнь, даже могут погибнуть, оставшись одни. Две утки - союз двух сердец (мужчины и женщины). Они обозначают постоянство. Это один из самых романтичных и могущественных оберегов. Пара птичек - подходящий подарок молодожёнам!

Усиление талисмана

Выбирать уточек необходимо душой, максимально напоминающих настоящих. Ставить их нужно головками друг к другу, в так называемой зоне брака (юго-западной части комнаты), желательно, у комнатного фонтана. Этот сектор отвечает за отношения, являясь своего рода алтарём супружества. Идеальный вариант - расположение здесь супружеской кровати. Обручальные кольца, положенные рядом с талисманом, будут заряжаться энергией чувств, а совместное фото влюблённых только усилит действие магического предмета.

Всякий раз, глядя на птиц, Вы будете настраиваться на конкретную волну. Они непременно помогут расстаться с одиночеством, а для нашедших свою половинку, станут эталоном и примером для подражания и принесут в дом процветание!