Увеличение губ гиалуроновой кислотой: как это происходит?

Каждая девушка хочет иметь пухлые сексуальные губки, которые так привлекают мужчин. Однако, такое богатство от рождения достается не каждой. Современная косметология помогает устранить подобные «ошибки» природы без хирургического вмешательства, предлагая для этого несколько способов. Самый распространенный из них — коррекция губ гиалуроновой кислотой, цена процедуры устроит большинство пациентов.

Суть процедуры

Гиалуроновая кислота — натуральное вещество, обеспечивающее увлажнение кожи. С годами ее количество в организме сокращается, что негативно сказывается на состоянии кожного покрова. Решить проблему помогает подкожное введение гиалуроновой кислоты. Оно возвращает коже эластичность, расправляет морщины, губам же придает объем.

Если сравнивать это вещество с другими, используемыми для той же цели, можно отметить, что в нем содержатся исключительно натуральные компоненты. Благодаря этому можно не бояться таких негативных последствий как аллергия и отторжение, нередко вызывающих весьма серьезные проблемы со здоровьем.

Коррекция губ гиалуроновой кислотой осуществляется очень быстро, на это в среднем требуется 30 минут. Эффект можно будет видеть практически сразу. Но результат не длится вечно, так как вещество со временем из организма выводится. Это происходит примерно за полгода. После этого можно еще раз воспользоваться услугами косметолога.

Преимущества процедуры

Большинство женщин, сделавшие увеличение губ, отзываются о процедуре очень хорошо. Среди ее преимуществ:

Время проведения сеанса составляет лишь 20-30 мин.

Пациент не испытывает боли, так как перед сеансом осуществляется местная анестезия.

Поверхность губ практически не травмируется.

Отсутствует необходимость в восстановительном периоде.

Перед процедурой нет надобности в проведении специальной подготовки.

Препарат абсолютно безопасен для организма.

Если пациенту не нравится его внешний вид, никаких мер предпринимать не надо. Через полгода он обретет свой прежний облик. Но у процедуры есть и недостатки. Стоимость увеличения губ довольно ощутима, а результат длится лишь полгода. После этого нужно будет вновь осуществлять процедуру, и опять платить за это деньги.

К тому же постоянно введение гиалуроновой кислоты может привести к тому, что организм прекратит вырабатывать это вещество. Поэтому, прежде чем обращаться к услугам косметолога, нужно внимательно все обдумать.