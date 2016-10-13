Знаменитости, в отличие от обычных женщин, имеют вечерние платья «в ассортименте», так сказать, «положение обязывает». Мы, стильные девушки, каждый раз, когда смотрим трансляции с «вручений премий», премьер, торжественных мероприятий, или последние новости шоу бизнеса всегда обращаем внимание на то, что надето на звездах, какие аксессуары с какими вечерними платьями они сочетают, а самое главное, как они носят свои наряды.

Ориентируемся на самых стильных, хотя с некоторыми позициями данного ТОП-10 можно поспорить. Вы задавались когда-либо вопросом, какой фасон вечернего платья является самым распространенным?

Мода на русалок

Очень часто знаменитости появляются на светских раутах в платьях годе. Этот фасон подчеркивает их сексуальность и женственность, достаточно взглянуть на фотографии Дженнифер Лопес, Каролины Курковой, Тильды Сунинтон и др. Они выглядят роскошно, как настоящие королевы, и дело вовсе не в том, что они привыкли к камерам и восторженным взглядам. Примерьте вечернее платье годе и Вы все поймете сами.

Длина и смелые вырезы

вечерние платья, как их носят знаменитости

Неоспоримый тренд – платье с юбкой, которая сзади намного длиннее, чем спереди. Этот эффектный фасон пришелся по вкусу практически всем кино-дивам. Но вечернее платье – это не обязательно длина макси. Многие звезды носят мини. Но не все могут себе позволить такое смелое мини-платье ассиметричного кроя, «изрезанное ножницами», как Холи Бери.