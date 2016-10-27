Виртуальная модель – расчет солнечной электростанции

Чтобы фотоэлектрическая энергоустановка работала эффективно и безотказно, перед началом строительства нужно выполнить тщательный расчет солнечной электростанции, который включает предпроектное компьютерное моделирование, технико-экономические расчеты, инженерно-технические изыскания и составление индивидуального проекта. Наиболее важным является этап компьютерного моделирования – виртуальная модель будущей электростанции позволяет протестировать ее работу в различных режимах и выбрать наиболее оптимальные проектные решения.

Для этого следует учитывать множество разнообразных факторов – назначение энергетической установки (автономное либо резервное электроснабжение, работа по зеленому тарифу), проектную мощность потребителей, рельеф и конфигурацию участка под размещение солнечных батарей, его суточную инсоляцию, которая зависит от ориентации площадки и местных климатических условий региона, а также наличия поблизости высоких объектов, которые могут затенять поверхность фотоэлементов и снижать их производительность.

Расчет солнечной электростанции по современным технологиям

На основании подобного расчета можно подобрать самый оптимальный комплект оборудования и правильно расположить его на площадке, чтобы эффективно использовать ее площадь и гарантировать максимальную производительность с учетом роста на перспективу.

Современные солнечные батареи рассчитаны на эксплуатацию в течение 25 лет – за этот срок они не только полностью окупают сравнительно небольшие затраты на устройство фотоэлектростанции, но и приносят солидную прибыль, которая зависит от мощности установки. Даже совсем незначительное повышение производительности промышленной СЭС мощностью в несколько мегаватт может существенно увеличить доход, получаемый ее владельцем – при правильно выполненных предпроектных расчетах это вполне возможно обеспечить.

Впрочем, квалифицированный расчет необходим и небольшой домашней фотоэлектростанции – он позволит правильно подобрать количество солнечных панелей, чтобы полностью покрыть собственные расходы и минимизировать потребление электричества из централизованных сетей, а при устройстве сетевой электростанции можно будет отдавать излишки в энергосистему с оплатой по очень выгодному «зеленому тарифу». Закажите компании РЕНТЕХНО профессиональный расчет солнечной электростанции – прогрессивные методики компьютерного моделирования гарантируют его высокую точность и позволяют спрогнозировать положительный эффект от функционирования установки.