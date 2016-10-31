Вирусные видеоролики что это?

Вирусная реклама это достаточно молодой, но стремительно набирающий популярность вид рекламы. Видеоролик называется вирусным, если он способен распространяться самостоятельно, без Ваших усилий. Как такое возможно? Очень просто.

Давайте на время забудем о телевидении и обратимся к другой стихии, прочно охватившей человечество. Ежедневно миллионы людей выходят в интернет с целью приятно провести время: узнать новости шоубиза из соответствующих ресурсов таких как ukr.media или просто пообщаться с друзьями, послушать музыку, почитать новости, посмотреть интересное видео. Жажда зрелищ и привычка делиться с друзьями самыми яркими переживаниями способны сделать любого человека не только зрителем, но и распространителем Вашего ролика. Только представьте, что над продвижением Вашей рекламы трудится пара миллионов человек. Впечатляет?

Естественно, не всё так просто. Есть одна существенная проблема: зритель не работает на Вас, зритель работает на себя. Если Ваш ролик не вызывает желания посмотреть его ещё раз, добавить в закладки или поделиться ссылкой с друзьями, то вирусным ему не стать никогда. Ролик должен содержать что-то невообразимое, выделяться из сотен других роликов, захватывать внимание и прочно врезаться в память.

Дать общую характеристику вирусным видеороликам тяжело. Ролик может шокировать своей красотой, а может шокировать своей абсурдностью. Может быть очень смешным или очень печальным. Его героями могут быть профессиональные актёры, случайные прохожие или рисованные персонажи. Главное, чтобы он вызывал бурную эмоциональную реакцию и побуждал человека делиться своими переживаниями с другими.

Но вот ролик снят. Что делать дальше? Как найти тех первых зрителей, которые запустят волну? Компания KU-film предоставляет свои услуги не только в области создания лучших в России вирусных роликов, но и в области их продвижения. Тысячи просмотров в первый день появления ролика в сети, мгновенное распространение по целевой аудитории, индексация в поисковых системах и, как результат, мгновенное продвижение Вашего товара на рынок вот наглядный результат нашей работы.