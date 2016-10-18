Все что вы хотели знать о шугаринге

39e137f1ddc5a9b532947210c49c49c0Массовая популярность косметической процедуры шугаринг не вызывает сомнений. Все больше прекрасных девушек доверяют столь деликатный вопрос, как удаление лишних волосков с кожи, проверенным специалистам салонам эпиляции. И именно эпиляция (у МЦК Балтийская) поможет на долгий срок избавиться от насущной проблемы лишней растительности на теле. 

Предлагаем вам ответы на самые распространенные вопросы о шугаринге - все, что вы хотели знать о процедуре

  1. Только натуральные компоненты. Одно из главных преимущество шугаринга заключается в том, что используется сахарный воск, изготовленный из натуральных компонентов. Никаких красителей, отдушек и ароматизаторов! Так что после процедуры у вас не появится ни аллергии, ни побочных эффектов.
  2. Благодаря тому, что шугаринг глубокого бикини, и других зон, доставляет минимум болезненных ощущений, на процедуру могут приходить и беременные. Лицам с чувствительной кожей она также подойдет.
  3. Шугаринг - это гигиеничная процедура. Сахар - это природный консервант, в котором не живут бактерии и различные вирусы. Это, в свою очередь, гарантирует, что во время процедуры нет никаких рисков заражения вирусными заболеваниями.
  4. Сахарная паста способна удалить даже самые короткие волоски, размером 2-4 мм. В сравнении с косметическим воском, который удаляет волоски, размером от 5 мм, шугаринг поможет всегда оставаться красивой, привлекательной и уверенной в себе.
  5. Паста не способна обломать волосок, как это делает классический воск. Все потому, что используется горячий воск, который не затвердевает на волосках.
  6. Многие девушки полагают, что сахарная паста для процедуры шугаринга нагревается так же сильно, как и классический воск, и способна оставить ожоги. однако, это не так. Для процедуры сахарный воск нагревается до температуры тела и чаще всего косметолог делает это в своих руках. Косметический же воск нагревается до высокой температуры в специальных устройствах. Так что можете смело записаться на шугаринг в Москве для любой зоны тела, в том числе и таких чувствительных как лицо, подмышки, интимная зона.
  7. Пасту легко смыть с тела. Все что нужно - это теплая вода или обычная влажная салфетка. Ведь, по сути, с тела вы смываете сахар, который удаляется очень просто и быстро.
  8. Как и любой вид эпиляции, эпиляция сахаром позволит со временем сократить число визитов к косметологу, а также испытывать меньше боли. Все потому, что волоски со временем станут расти все тоньше и светлее. Кроме того, общее число волосков уменьшится. Коже, в свою очередь, получает дополнительный пилинг, так как убирается верхний ороговевший слой (отмершие клетки), что позволит коже стать более гладкой и чистой, шелковистой.
18.10.2016 | Ирина Запорожец