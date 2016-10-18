Все что вы хотели знать о шугаринге

Массовая популярность косметической процедуры шугаринг не вызывает сомнений. Все больше прекрасных девушек доверяют столь деликатный вопрос, как удаление лишних волосков с кожи, проверенным специалистам салонам эпиляции. И именно эпиляция (у МЦК Балтийская) поможет на долгий срок избавиться от насущной проблемы лишней растительности на теле.
Предлагаем вам ответы на самые распространенные вопросы о шугаринге - все, что вы хотели знать о процедуре
- Только натуральные компоненты. Одно из главных преимущество шугаринга заключается в том, что используется сахарный воск, изготовленный из натуральных компонентов. Никаких красителей, отдушек и ароматизаторов! Так что после процедуры у вас не появится ни аллергии, ни побочных эффектов.
- Благодаря тому, что шугаринг глубокого бикини, и других зон, доставляет минимум болезненных ощущений, на процедуру могут приходить и беременные. Лицам с чувствительной кожей она также подойдет.
- Шугаринг - это гигиеничная процедура. Сахар - это природный консервант, в котором не живут бактерии и различные вирусы. Это, в свою очередь, гарантирует, что во время процедуры нет никаких рисков заражения вирусными заболеваниями.
- Сахарная паста способна удалить даже самые короткие волоски, размером 2-4 мм. В сравнении с косметическим воском, который удаляет волоски, размером от 5 мм, шугаринг поможет всегда оставаться красивой, привлекательной и уверенной в себе.
- Паста не способна обломать волосок, как это делает классический воск. Все потому, что используется горячий воск, который не затвердевает на волосках.
- Многие девушки полагают, что сахарная паста для процедуры шугаринга нагревается так же сильно, как и классический воск, и способна оставить ожоги. однако, это не так. Для процедуры сахарный воск нагревается до температуры тела и чаще всего косметолог делает это в своих руках. Косметический же воск нагревается до высокой температуры в специальных устройствах. Так что можете смело записаться на шугаринг в Москве для любой зоны тела, в том числе и таких чувствительных как лицо, подмышки, интимная зона.
- Пасту легко смыть с тела. Все что нужно - это теплая вода или обычная влажная салфетка. Ведь, по сути, с тела вы смываете сахар, который удаляется очень просто и быстро.
- Как и любой вид эпиляции, эпиляция сахаром позволит со временем сократить число визитов к косметологу, а также испытывать меньше боли. Все потому, что волоски со временем станут расти все тоньше и светлее. Кроме того, общее число волосков уменьшится. Коже, в свою очередь, получает дополнительный пилинг, так как убирается верхний ороговевший слой (отмершие клетки), что позволит коже стать более гладкой и чистой, шелковистой.