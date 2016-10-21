Легенда гласит, что зеленый чай был обнаружен случайно, еще в 2737 до нашей эры в Китае. Чайный листок случайно попал в кипящую воду, люди выпили этот напиток, и заметили что у них увеличились силы, и улучшилось самочувствие.

Спустя 4700 лет положительный эффект зеленого чая был подтвержден с помощью медицинских исследований.

Кроме зеленого чая большой известность пользуются и другие сорта чая, особенно красный и черный. Несомненным королем среди них является pu-erh. Приобрести этот элитный сорт, который растет только в одной провинции и его фермитизация продолжается длительное время, вы можете на сайте http://newby.kz/tea-by-type-82/pu-erh-tea.html.

Исследования показывают, что сушеных листьев растения Камелия Синенсис, из которых зеленый чай получается, содержат несколько полифенольных соединений называемыми катехинами, которые также найдены в виноградной кожицы и и виноградных семян.

Катехины являются антиоксидантами которые оказывают лечебные свойства для целого ряда заболеваний, включая рак, болезни сердца, заболеваниях печени и ожирении, и что самое интересное он сжигает жир. Не удивительно что зелёный чай так популярен

Опыт показывает, что ухудшение суставных хрящей связанные с остеоартритом может быть замедлено катехинами, содержится в зеленом чае. Кроме того, клинические исследования показали, что катехины также действуют как противовоспалительное средство.

Так что в следующий раз, когда будут болеть колено или локоть, после тяжелой тренировки, то почему бы не сварить чашку горячего зеленого чая? Два или три чашки чая в день, или 270 мг EGCG (форма активного катехины зеленого чая) в день в три приема. Имейте в виду, что зеленый чай обычно содержит небольшое количество кофеина, поэтому лучше всего потребляемого в начале дня.

Зеленый чай это удивительное средство для очищения организма, по этому старайтесь держать его всегда на вооружении.

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