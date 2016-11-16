Apple разработает собственный электромобиль к 2020 году

На сегодняшний день новость о намерении создать автомобиль под маркой Apple уже не является просто слухом. И недавние события этому подтверждение. Так основатель и глава Tesla Motors публично заявил, что сотрудники Apple предлагают специалистам его компании более выгодные условия: увеличение зарплаты на 60% и премию в $250 тысяч. Количество перешедших работников на другую сторону равна несколькими десятками человек.

С такими же заявлениями выступила электромобильная компания A123 Systems,одна из специализаций разработка аккумуляторных батарей. И даже подала жалобу в суд на Apple, за активное переманивание важных специалистов с целью изобретения идентичного авто. По словам истца, компания из Купертино уже начала формировать крупный отдел разрабатывающий литиево-ионные аккумуляторовы для электромобилей.

Эксперты отмечают, что для создания нового поколения автомобилей опытным производителям потребуется от 5 до 7 лет. Для тех кто в этой отрасли новичок потребуется не меньше 10 лет, поэтому прогнозируемые сроки окончательного выпуска электромобилей Apple кажутся довольно амбициозными. Впрочем, для решения подобной проблемы компания имеет огромный запас наличных в $178 млрд. Чем закончится высокотехнологичная гонка и смогут ли люди в будущем купить недорогой электромобиль от Apple покажет время.