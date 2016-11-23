Декорирование ванной комнаты своими руками

В ремонт ванной комнаты, помимо установки сантехники и отделочных работ, всегда хочется внести какой-нибудь особенный элемент. Что-нибудь, что сможет подчеркнуть вкус хозяина перед гостями и радовать глаз повседневно. Не все и не всегда могут позволить себе услуги профессионального дизайнера, но каждый может выразить свою индивидуальность довольно простыми способами, например, фасадная краска для наружных работ это отличный и простой вариант.

Самый легкий и очевидный способ украшения – рисунки на кафеле стен. Специальные влагоустойчивые наклейки, как правило, имеют морскую тематику, идут в комплекте с инструментом для разглаживания и подробными инструкциями. Обычно даже дети легко справляются с этой задачей, что делает эту часть ремонта легкой и непринужденной. Если же фантазия уходит дальше готовых картинок, всегда можно создать собственные. Для этого можно использовать кисти и краски, а также готовые трафареты, позволяющие экспериментировать с цветом готового изображения. Трафареты изготавливают из пластика, поэтому применять их можно неограниченное количество раз. При этом купить все нужные материалы и купить керамогранит в Челябинске можно в одном магазине.

Необычные объемные узоры можно создать из оставшихся после отделки кусочков плитки, купить кафель в Челябинске и необходимые материалы можно в интернете. Достаточно наметить на них придуманные узоры, вырезать стеклорезом, затем поместить и приклеить, составив узор, новые кусочки на прочную бумагу. Сверху конструкция покрывается скотчем, бумага снимается, и украшение помещается и приклеивается на кафель. После высыхания можно удалить скотч, остатки клея и затереть швы.

Набирает популярность во всех дизайнерских решениях техника декупажа. Для создания украшений требуется клей, акриловый лак и трехслойные салфетки. На салфетке создается рисунок, который затем вырезается по контуру. Удаляется два слоя салфетки, а оставшийся помещается на выбранную поверхность. После разглаживания на готовый рисунок наносится клей. После высыхания украшение покрывается лаком.

Часто для украшения ванной комнаты хочется использовать привезенные с моря ракушки. Однако если их недостаточно или жалко их испортить, можно создать копии. Для этого с настоящей ракушки снимается гипсовый слепок, ракушка извлекается, а гипс застывает примерно за сутки. Затем в готовую форму помещается пластичная масса, принимающая нужную форму. После застывания такие ракушки можно декорировать красками. Использование акрилового лака продлит срок их службы, сделав влагоустойчивыми и невосприимчивыми к перепаду температур.

Самостоятельно изготовление коврики и другие текстильные изделия для ванны также добавят настроения ремонту.