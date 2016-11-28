Для чего необходимы надгробные памятники

Надгробия изготавливаются из натуральных и искусственных материалов. Они служат мемориалами, являются элементом благоустройства могилы и символом памяти об ушедшем из жизни человеке. Каждый по своему представляет образ памятника. Кто-то предпочитает классические надгробия и наносит на него изображение покойного и небольшие эпитафии. Иногда люди предпочитают комплексно обустраивать место захоронения и надгробием служит мемориальный комплекс. Эти величественные сооружения всегда привлекают к себе взгляды, их роскошь поражает воображение и находится даже вблизи доставляет удовольствие. Кто-то в качестве памятников использует скульптуры. Именно в них можно передать точный облик усопшего. Вплоть до каждой детали внешности художники изображают лицо и фигуру покойного. Скульптуры могут служить и напоминанием о некоторых значимых событиях в жизни или свидетельствовать о любимом занятии. Разнообразные памятники и надгробия можно увидеть в гранитных мастерских. Здесь собраны как готовые ритуальные изделия, так и образцы по каталогам. Дизайнеры таких компаний всегда рады помочь в выборе или сформировать собственный образ будущего изделия. При этом стоимость надгробий и памятников не так велика, чтобы не дополнить их хотя бы небольшими деталями собственного воображения.

Правильная эксплуатация памятников и надгробий

Изготовление памятников - это не конечный этап работы ритуальных мастерских. Габаритные надгробия и небольшие изделия требуют внимательного ухода и правильного монтажа. Самостоятельно родственники покойных не могут произвести монтаж надгробных памятников. Неоднократно люди сталкивались с быстрым разрушением надгробий при собственной установке, поэтому все больше прибегают к услугам специализированных организаций. Соблюдение порядка и применение правильного крепежа надолго обеспечат службу надгробному памятнику. При монтаже должны учитываться особенности ландшафта и другие природные факторы, которые могут повлиять через некоторое время на ритуальное изделие. Нередко даже принимается во внимание климатическая зона, особенности которой также могут отразиться на памятнике. Мастерские при установке рекомендуют использовать цоколь. Он надежнее защищает надгробие от воздействия влаги от земли. Особенно это актуально в местности, где часто идут дожди и нет сильного тепла. Таким образом сохраняется конструкция памятника и его срок службы удваивается.