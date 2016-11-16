Достоинства и недостатки металлоконструкций

Металлические конструкции нашли применение в строительной сфере в большей мере, чем в какой-либо другой. Они актуальны при строительстве самых различных объектов. Обладая большими преимуществами, они выгодно отличаются от других видов строительства. Изготовление зубчатых колес выполняется с использованием самых разных видов материалов: черные и цветные металлы, сталь и различные сплавы.

Достоинства и недостатки конструкций

Металлоконструкции обладают небольшим весом, что особенно актуально для строительной сферы. Только таким устройствам присуще отличное сочетание прочности и легкости. Самый низкий показатель такого соотношения у алюминиевого сплава. Немаловажно, что изготовление валов основано на использовании современных технологий и применении современных инструментов и оборудования. Производство практически полностью автоматизировано, что значительно сокращает использование ручного труда. Продукция заводов полностью соответствует всем нормам и требованиям качества и безопасности.

Системы отличаются высокой степенью надежности, что объясняется использованием изотопного материала. Благодаря этому механическая обработка металла обладает следующими характеристиками:

максимальный уровень сопротивления;

высокая устойчивость к механическим воздействиям.

В этом отношении самым эффективны материалом для создания конструкции является сталь. Еще одним преимуществом системы является ее непроницаемость для газа и воды, это говорит о высоком уровне плотности металла. Чтобы соединения металлоконструкции были такими же крепкими, их выполняют с помощью сварки. Именно так создаются резервуары, трубопроводы, сосуды различного назначения. Те изделия, которые уже не эксплуатируются в силу своей ветхости и ненужности, подвергаются переработке. После завершения переплавки из расплавленного металла производят новые изделия.

Металлические конструкции легко подвергаются ремонту, могут быть при необходимости усилены. Для этого используется специальное оборудование и сварочные действия. Но системы обладают и некоторыми недостатками, о которых следует знать, решив использовать металлоконструкцию для решения определенных задач. Одним из них является воздействие на металл коррозии. Даже добавление в состав металла специальных веществ, не сможет полностью защитить материал от ржавчины, а лишь продлит срок эксплуатации. Для этого металлические поверхности покрываются антикоррозийными составами.

Еще один недостаток заключается в низком уровне огнестойкости. Обычно эту проблему решают с помощью обработки специальными веществами, а также применением облицовки, которая относится к противопожарным. Анализируя плюсы и минусы, следует заметить, что металлоконструкции обладают большим количеством преимуществ, что и делает их популярными.