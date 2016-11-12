Фильмы-оскароносцы, которые вы могли пропустить

14 января 2016 года было обвялено номинантов на самую желанную премию в кино «Оскар». Фильмы «Выживший» и «Безумный Макс 4: Дорога ярости» самое большое количество номинаций на премию "Оскар": 12 и 10 соответственно. В конце февраля состоялась церемония наград Киноакадемии. Ведущим данного мероприятия стал известный актёр Крис Рок. К слову, эта церемония для него уже не первая. Крис Рок в 2005 году также был главным на данном мероприятии. Снятый Никитой Михалковым фильм «Солнечный удар» был выдвинут на премию «Оскар» российским комитетом. Но, к сожалению, этот фильм не попал в короткий список номинантов на «Оскар». Из короткометражных мультфильмов российского производства, на премию была выдвинута картина Константина Бронзита, но награды так и не завоевала.

Что-то упустили? У вас всегда есть возможность посмотреть кино онлайн в hd качестве.

В сегодняшнюю подборку мы решили включить следующие картины из разных жанров:

Выживший

Главный герой фильма Хью Гласс – охотник, который вместе группой товарищей отправился в путешествие по Дикому Западу. Неожиданно на группу людей нападает медведь, который серьёзно ранит Хью Гласса. Один человек из группы, Джон Фицджеральд, предательски оставляет умирать главного героя. Но благодаря большой силе воли, ему удаётся выжить. Теперь у него единственное желание – желание мести Джону Фицджеральду, человеку, что отобрал у него всё.

Безумный Макс: Дорога ярости

Из-за войны за ресурсы цивилизация падает. На просторах Австралии царит безумство. После того, кода Макс Рокатански отомстил за смерть своей жены и сына, он покидает основной силовой патруль, и скитается по пустыне. Однажды он решает присоединиться к бунтарям, которые пытаются сбежать из Цитадели, управляемой диктатором Несмертным Джо. Его подданные искрение убеждены, что Джо – бог. Диктатор бросает все силы на погоню за повстанцами.

В центре внимания

Сюжет фильма развивается в Бостоне в начале нулевых. Данная лента, рассказывает расследовании бостонской газеты, в ходе которого журналисты выяснили об многочисленных изнасилованиях детей бостонскими священниками под прикрытием своей церкви. Также выяснилось, что архиепископ и кардинал, знали об этих преступлениях, но умалчивали их.

Комната

Фильм рассказывает о девушке по имени Джой Ньюман, что ещё в семнадцатилетнем возрасте была похищена мужчиной по имени Ник. С тех пор она живёт в маленькой комнате. Теперь у Джой пятилетний сын, который, ни разу не был за пределами этой комнаты, и видел окружающий мир только по телевизору. Однажды девушке удаётся сбежать от Ника, но это всего лишь начало испытаний, приготовленных свободой.

Шпионский мост

События разворачиваются во время Холодной войны между США и СССР. Главный герой этого фильма – Джеймс Донован, бруклинский адвокат, который уже давно отошёл от своих дел. Теперь он живёт спокойной жизнью, но однажды государство вверяет Доновану практически невыполнимое дело. Ему поручают, договорится с советскими властями, об освобождении пилота самолёта-разведчика Фрэнсиса Пауэрса. Власти СССР и США договариваются об обмене пленных на территории Германии. Именно Доновану и предстоит провести обмен.

Девушка из Дании

Действие фильма «Девушка из Дании» происходит в начале 20 века в Дании, в городе Копенгаген. Женщина, по имени Герда Вегенер – очень талантливая художница. Она замужем за Эйнером Вегенером – мужчине, который обладает женскими чертами лица. Однажды, по просьбе жены, Эйнер позирует для жены в качестве женской модели Эйнеру это начинает нравиться, и он берёт себе имя Лили Эльбе. По прошествии времени, Эльбе становится первым мужчиной, который прошёл операцию по коррекции пола.