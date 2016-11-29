Интимная пластика: поговорим об интимных проблемах и способах их решения

Каждая женщина хочет быть счастливой в браке, однако возможно ли это без здоровых половых отношений? Представительницы прекрасного пола хотят, чтобы интимная жизнь всегда была насыщенной. Но возможно ли это в полной мере после рождения ребёнка? К счастью, современная медицина даёт положительный ответ. И для этого не нужно ложиться под нож и подвергать себя сложной и дорогостоящей операции.

Каждая женщина знает, что под влиянием беременности и родов возникает изменение массы тела. Подкожный жир продолжает скапливаться и это касается области гениталий. Это и является причиной потери чувствительности. Кожа становится дряблой, клитор уменьшается и теряется эластичность стенок влагалища. Очень часто можно наблюдать, как опускаются стенки влагалища.

Можно ли решить проблему снижения чувствительности интимной зоны?

На самом деле все вышеперечисленные проблемы могут привести к более серьёзным проблемам вроде возникновения воспалительных процессов. Это во многом связано с недостатком гиалуроновой кислоты, которая входит в состав тканей тела. Уменьшения влагалища можно достигнуть посредством контурной пластики.

Филлинг интимной зоны относится к распространённому виду контурной пластики. Введение гиалуроновой кислоты позволяет восполнить объём мягких тканей интимной зоны и делает её красивой, одновременно восстанавливая её полную функциональность. Ввод гиалуроновой кислоты производится без разрезания тканей человеческого организма.

После завершения этой несложной процедуры количество гиалуроновой кислоты приходит в норму, и пациент снова может наслаждаться полноценной половой жизнью. Увеличение половых губ достигнуто и это положительным образом складывается на чувствительности влагалища. Почему стоит воспользоваться услугой филлинга:

Улучшение внешнего вида вульвы;

Увеличение размера больших и малых половых губ;

Улучшение чувствительности клитора;

Пов ышение размера точки Джи;

ышение размера точки Джи; Увлажнение и уменьшение влагалища.

Благодаря косметологу Корчагиной Елене, процедура контурной пластики стала доступной для всех желающих. Интимный филлинг производится в течение получаса, но придётся потерпеть два дня, прежде чем начинать половую жизнь. Однако по истечении этого срока ваша жизнь измениться, а брак будет спасён. Решение проблемы чувствительности женского полового органа никогда не было таким простым.