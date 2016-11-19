Как похудеть и чем питаться во время диеты?

Проблема похудения волнует многих представителей нашей планеты. Но терять вес нужно с умом, не истязая свое тело и душу. Забудьте про монодиеты, единственным результатом которых является испорченный желудок и стойкая ненависть к какому-то единственному продукту. Чтобы худеть правильно нужно есть правильные продукты.

Каши в нашем рационе

Крупяные каши во время диеты можно употреблять практически в любых количествах. Основное правило – отсутствие соли, сахара и молока. Все крупы содержат в своем составе компоненты, способствующие снижению жировых отложений. Покупайте овсянку, пшенную крупу, гречку и ешьте их с удовольствие на завтрак или в качестве гарнира на обед или ужин.

Овощи – главные помощники худеющих

Многие сталкивались с проблемой «ленивого» кишечника во время диеты. Чтобы этого избежать добавьте в свой рацион большое количество овощей. Всем известно, что они содержат большое количество клетчатки и за счет этого усиливают процесс расщепления жиров и препятствуют их всасыванию. Люди, которые проживают в регионах, где овощей мало (Крайний Север, Камчатка и т.д.), а также те, кто их не любят, получают клетчатку из биоактивных добавок. Такие продукты, например, псиллиум, являются буквально заменителями овощей. Чтобы кушать и худеть, включайте в свое меню следующее:

капусту всех видов;

зелень;

сельдерей;

огурцы;

помидоры;

спаржу;

баклажаны.

Помните, что овощи в качестве гарнира на обед нейтрализуют «убойное» действие основного блюда на организм человека.

Фрукты – заменители сахара

Каждый, кто хоть раз в жизни сидел на дите знает, как умопомрачительно пахнет выпечка в соседской булочной и каким притягательным может быть шоколадка на столе у коллеги по работе. Чтобы не испытывать мук от недостатка сахара включайте в свое диететическое меню фрукты. Вам можно кушать:

яблоки и груши;

грейпфруты и прочие цитрусовые;

арбузы и дыни;

персики и абрикосы;

хурму;

помело.

Главное во время диеты не употреблять виноград и бананы. Сахара в них содержится не меньше, чем в бисквитном торте. Помните об этом.

Рыба на столе – здоровье и красота на долгие годы

Добавляя рыбу в ежедневное меню, остерегайтесь только очень калорийных представителей «водоплавающих» (скумбрия, сельдь, угорь). Самыми диетическими признаны минтай, хек, навага, треска, путассу и камбала. Эта рыба не только вкусна и питательна, но и содержит большое количество полезных жирных кислот.

Мясо – естественный источник аминокислот

Отказываться от употребления мяса во время диеты неразумно. Ведь содержащиеся в нем аминокислоты являются строительным материалом для наших клеток. Ешьте нежирное белое мясо (индейка, курица, кролик) и старайтесь готовить его на гриле или на пару.