Как заказать фотокнигу

Коллеги решили перед праздниками сделать небольшой коллаж с веселыми фотографиями из детства, и я на днях как раз заезжал в гости к родителям. Попили чаю, мама меня накормила, пока вспоминали все забавные ситуации, но вот стоило дойти до нужной мне части – непосредственного поиска этих фотографий, среди фотоальбомов и в больших коробках с маркерами, прописанными по годам (отец раньше занимался фотографиями, и большинство из них не несут никакой ценности, и думаю, выбери он другого человека, не такого как моя мама – все эти снимки уже давно бы были выброшены, но нет, он везунчик. Уже около двадцати лет она хранит все снимки: от проливного дождя над Петербургом в один из дней их молодости, до расфокусированного цветочка на заднем дворе дачного дома. Не в фотоальбомах, конечно, но коробки для этих целей настоящий подарок, я так скажу.

Так вот, стоило мне взять в руки очередной большущий альбом, как я понял, что первые страницы порваны, фотографий в слотах нет, как и в некоторых частях альбома, и снимков, которые должны бы быть на месте(те самые, которые я рассчитывал взять для коллажа) вовсе не было на своих местах, а если быть точнее – черт знает, куда они вообще подевались, ведь перелистав все снимки в коробках и все страницы альбомов, найдены они не были, плюс, к разочарованию мамы, с ними оказались потеряны и еще некоторые, очень важные для семьи фотографии.

Разумеется, раньше не было никаких роскошеств, и скорее даже фотоальбом с вклейками и был настоящим богатством, но вот сейчас я задумался над тем, как бы сделать это все более действенно, и сохранить подольше.

Первая мысль была - оцифровать все снимки, слава богу уже сейчас техника позволяет делать это, и создать на компьютере отдельный архив. Но хоть мои родители и молодятся душой – техника это не их пристрастие, скорее, даже боязнь.

И я начал размышлять: вот оцифрую я эти снимки, распечатаю и вставлю в альбом, а через лет десять альбом снова порван и снова печатай снимки! Нет, нужно что-то более долговечное. Не для всех снимков, конечно, ведь как бы мама не берегла фотографии сделанные отцом – вряд ли они бы заняли хоть одну страницу в наших «семейных» альбомах.

Неожиданным и немного странным решением было попробовать найти печать книг или журналов, которые создают некоторое подобие книги, но с фотографиями. И почувствовал я себя немного глупо, увидев в первом же запросе лаконичное «заказать фотокнигу в СПб». А люди оказывается давно это изобрели!<iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/r6F9bwLgp5c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Да, это не самое дешевое удовольствие, но, как по мне, самое действенное, поэтому я начал искать где заказать фотокнигу. Обшарил много сайтов, одним из неплохих вариантов, за счет близости к дому, посчитал фотокниги, которые делает этот фотограф.

Рассказал о своей находке родителям, и мама уже с воодушевлением отбирает самые важные фотографии для нашей первой фотокниги!

Надеюсь, в руках она будет чувствоваться не хуже старых фотоальбомов, но, собственно, закажем и узнаем! Буду держать вас в курсе, всем удачи и не теряйте свои воспоминания!

Сергей О. Материалы с сайта производителя фотокниг. http://fotosp.ru/fotoknigi