Как заменить уплотнитель в холодильной камере

Если в последнее время при открывании холодильника Вы начали замечать, что внутренние стенки начали сильно намерзать льдом, то это означает, что нужно менять уплотнители холодильной камеры. Сделать это можно с помощью собственных сил, не обращаясь к помощи специалистов. Главное посмотреть, как уплотнители крепятся к холодильнику: благодаря пазу, клея или используя весы настольные и тому подобному. Для демонтажа и установки уплотнителя на холодильник Вам нужны будут следующие предметы:

• Отвертка,

• Пинцет,

• Шпатель,

• Нож,

• Клей «Момент»,

• Лейкопластырь.

1. Нужно отключить холодильную камеру от сети. Дверцу холодильника следует снять. Среднетемпературная холодильная витрина должна быть в горизонтальном положении. Следует аккуратно надрезать прежний уплотнитель там, где он прилегает к двери.

2. Удалить прежний уплотнитель по всей поверхности дверцы. Для этой задачи нужно приподнять прежний уплотнитель и осторожно вынуть из специального углубления. Для подобной задачи можно использовать шпатель, если он трудно вынимается, но им следует работать довольно осторожно. Это нужно для того чтобы по случайности не повредить холодильные камеры.

3. Нужно разделить от запенивателя внутреннюю часть двери. Это нужно сделать, чтобы появилось углубление для установки приобретенного уплотнителя. Ямка для паза должна быть идентичной толщине нового уплотнителя.

4. Далее нужно полностью надрезать профиль по всей поверхности двери на глубину примерно в шесть миллиметров.

5. После того, как старый профиль снят, нужно ввести внутрь пинцет отверстия и вытянуть прежний уплотнитель полностью. Если все пункты сделаны, верно, то профиль выйдет во всю длину. Если же этого не произошло, то следует повторить все пункты, но уже начинать делать это с другого угла двери холодильника.

6. Теперь нужно зафиксировать приобретенный профиль. Это легко сделать с использованием твердого шипа.

Все сделано, теперь нужно только поставить дверцу обратно и продолжать пользоваться холодильником дальше.

Если же у Вас старый холодильник и найти подходящий уплотнитель трудно, то можно купить универсальный и постараться его установить, хотя бы частями. Главное, это чтобы он был немного больше нужного размера. Нужно вырезать кусочек профиля с обеих частей горизонтального и вертикального месторасположения. Их нужно склеить между собой лейкопластырем, а лучше клеем и вдеть в паз и продолжать так далее.

Полезный совет.

Уплотнитель – это резинка уплотнительная для двери. Именно его нужно искать в магазинах бытовой техники для его смены. Стоит он немного, а установить можно самим. Нужно просто осторожно поддеть ножиком, или любым другим подобным предметом, резину с нижней части и вести нож к верху.