«Картошка жаренная, отварная, пюре, дальше картофель фри, картофель пай...», - помните сцену из фильма «Девчата», где главная героиня перечисляет сколько блюд можно приготовить из, казалось бы, такого привычного нам всем корнеплода. Сытный и полезный продукт, вкус которого никогда не приедается. Он одинаково хорош как на повседневном столе, так и на праздничном, в супе, в гарнире, и даже в десертах! Знакомиться с блюдами из картофеля можно всю жизнь, но вот начинать свое знакомство стоит из рецепта, который носит необычное название «в мундирах».

Чаще всего картофель в мундире готовят в качестве ингредиента для различных салатов и закусок. Но, будучи правильно приготовленным, он вполне может претендовать и на роль самостоятельного блюда, став, например, гарниром к рыбе или мясу. Главное преимущество данного способа приготовления состоит в том, что все существующие в картофеле витамины и минералы в процессе термической обработки остаются внутри, а не улетучиваются прочь.

Опытные кулинары утверждают, что если помнить о нескольких простых секретах, то вкусный рассыпчатый картофель в мундирах получится без проблем. Отобрав нужное количество корнеплодов одинакового размера, их следует тщательно помыть, уложить в кастрюлю и залить водой. Посуда для варки должна быть достаточно глубокой, чтобы клубни не выглядывали из нее, в противном случае они могут остаться твердыми, не проваренными.

Что касается времени приготовления, то сколько варить картошку в мундире зависит и от размера корнеплодов, и от толщины стенок кастрюли, и от сорта картофеля. Но, как показывает опыт, среднее время варки составляет 20-25 мин. от момента закипания. Если клубни очень большие, время может возрасти до 40 мин., а вот молодой картофель, за счет тонкой кожицы, будет готов уже через 15-20 мин. Готовность определяется с помощью вилки — если ее зубцы легко входят внутрь, картофель готов. Если же вы спешите и времени на приготовление у вас в обрез, попробуйте накрыть кастрюлю крышкой. Температура будет выше, горячий воздух будет циркулировать внутри, а не испаряться, следовательно и картофель проварится быстрее. Вот только далеко от плиты не уходите: на поверхности воды будет образовываться крахмальная пена, которая может убежать из кастрюли.

И не забудьте посолить. Подавая на стол, украсьте ваше блюдо веточкой зелени и положите сверху кусочек сливочного масла — вкусный простой ужин будет вам обеспечен.