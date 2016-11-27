Жизнь человека в современном мегаполисе чревата постоянными стрессами, а мы часто отмахиваемся от тревожных симптомов, думая, что всё само собой «рассосётся», но человеческая психика очень сложна и самолечение здесь чревато большими проблемами. Человек, заботящийся о себе и своих близких, сразу обратится за помощью к профессионалу – благо сегодня консультация психиатра в Москве или другом городе легкодоступна.

Не всегда психологические проблемы видны явно. Наши родственники или друзья могут не осознавать, что имеют какие-то отклонения. Такие скрытые недуги развиваются годами, пока не проявятся. Со стороны эти странности более заметны, а значит, близкие люди могут вовремя разглядеть не совсем вписывающиеся в общепринятые нормы проявления.

В случае явных отклонений человек сам замечает за собой странности и если они носят системный характер, то консультация психотерапевта просто необходима, ведь такие неприятности наносят вред самому больному и его близким. От многих психологических заболеваний можно избавиться, вовремя поставив правильный диагноз и начав лечение или изменив образ жизни.

Алкогольная, наркотическая, игровая зависимости опасны тем, что разрушают здоровье и жизнь, а признать у себя наличие этой огромной проблемы страшно, практически невозможно. Попытки справится с зависимостью самостоятельно, как правило, требуют титанических усилий и нередко приводят к срывам.

Первым делом, важно признать у себя наличие проблемы – это будет огромным шагом к её решению.

Осознав необходимость разобраться с возникшей трудностью, надо постараться найти хорошего специалиста, который поможет понять причины недуга и назначит лечение. Чтобы не усугубить проблему, стоит поискать профессионала с солидным опытом и обратить внимание на отзывы людей, которые прибегали к его помощи.

В Москве есть много таких врачей и среди них психиатр-психотерапевт Главного Клинического Госпиталя МВД России – Колчина Татьяна Викторовна. Опытный, много лет практикующий специалист проводит консультации и в частной клинике «Преображение», куда можно обратиться анонимно – договориться о приёме или вызвать врача на дом, для этого можно воспользоваться контактами, которые указаны на сайте. Здесь же вы можете узнать и стоимость различных видов консультаций. Опытные психиатры вас выслушают и предложат необходимую помощь – от простой психологической беседы до гипноза и психофармакотерапии.

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Сегодня модно говорить о том, что себя надо любить, а первое, в чём эта любовь выражается – забота о своём здоровье. Своевременное обращение к врачу не даст маленькой проблеме превратится в неразрешимую.