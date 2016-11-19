Красивые и модные платья

Переворачивая странички модных журналов, можно заметить огромное количество разных платьев, от известных дизайнеров. Особенно зарекомендовал себя цветочный стиль, который очень хорошо подходит не только под офисный стиль, такие нередко одевают и для вечерних прогулок. Конечно, очень впечатляет их количество с цветочным оформлением. Существуют некоторые правила, которые советуют, как правильно, и куда одевать цветочный орнамент.

Во-первых, нужно сочетать однотонность одетых вещей. Например, если надеть платье без рукавов, то под низ обязательно болеро и такого же цвета, и типа ткань. Второе правило гласит, что комбинирование цветов с другими различающимися принтами выглядит отвратительно, и этого ни в коем случае не надо делать. Третий совет расскажет о том, что при применении аксессуаров к платью, нужно подбирать их под цвет оттенков на платье. Четвёртым советом будет похожее про то, что аксессуары допускаются только в небольших количествах. Всегда нужно учитывать и тип фигуры, ведь очень хитрый орнамент может испортить даже самое красивое платье. При бледном цвете кожи, хорошо смотреться будут платья оттенков насыщенных цветов. Также необходимо принять во внимание и цвет прически. Чем сложнее идея изображения на нем, тем менее простым может стать характер оформления.

Как подобрать платье под свою фигуру?

Очень красиво смотрятся на худеньких девушках платья с мелким цветочком. Этот орнамент придаст фигуре девушки тот объём, которого её фигуре так не хватает. Ну а если поиграться с оттенками бело-голубых цветов, то можно прибавить фигуре немного аппетитности.

Для девушек с пышным телосложением очень хорошо подходят более тёмные тона платьев, со средними размерами цветов. Этот тип платьев также считается вечерним, а на ношение каждый день подойдут платья других оттенков. При этом главное, чтобы размер принтов не был слишком большим или же наоборот чересчур маленьким. Есть и небольшие хитрости для дам с грушевидной формой фигуры. Самая первая хитрость заключается в том, чтобы взять лифчик и платье цветочной ткани, и под них надеть однотонную юбку. В случае если имеются широкие плечи, и пышная форма груди, на помощь станет платье и юбка в цветок, а лифчик применить однотонный.

Цветочные типы платьев самые актуальные на данный момент, и их использование позволяет надевать в различных ситуациях. Для этого надо всего-навсего учитывать разные образы, а имеются всего только три основных:

Летний образ. Образ для офиса. Вечерний образ.

Летнее платье в первую очередь ассоциируется с отдыхом, или пляжем. Для пляжного стиля подойдет коротенький сарафан в цветочек в сочных оттенках. Эти цвета по яркости идеально подойдут под цвет загорелой кожи. Для ног в таких случаях подойдут сандалии.

Платье в цветах для офиса очень гармонично подходит под строгий пиджак. При выборе аксессуаров, нужно присматриваться, и учесть правило, которое говорит, что фон от рисунка может отличаться не на много тонов. Для женщины заработать репутацию модницы поможет платье вишнёвого цвета, с цветочками в цвета, приблизительно бордового. Оно прекрасно подчеркнёт соответствие рабочей обстановки, и подчеркнёт яркий образ.

Для того чтобы использовать длинное в роли вечернего платья, нужно чтобы на нём были цветочки изумрудного или бордового цветов. Можно использовать чёрное платье вместе с цветками золотистого цвета. Такой фасон сэкономит на драгоценностях, так как под такой тип нужно совсем немного красивых аксессуаров. Для коктейльных вечеринок подойдут платья короткого исполнения, с более расширенным кругом цветов. Например, популярные в этом году, розовый цвет, или же голубой.

Что касается платьев, можно отметить только их чрезмерные достоинства. Правильно подобранный фасон очень точно подчеркнёт женственность и индивидуальность.