Легкая гимнастика для спины

В наше время очень многие жалуются на частые головные боли, хроническое чувство усталости, боли в спине и другие неприятные ощущения. Причиной таких различных симптомов может стать, к сожалению, очень распространенные заболевание позвоночника остеохондроз. Подробную информацию о нем вы можете узнать на специализированном сайте www.osteokhondroz.su. Главной причиной нарушения функциональности нашего позвоночника является малоподвижный образ жизни, сидячая работа и постоянная нехватка времени для занятий спортом.

Сегодня разработаны специальные комплексы упражнений, рассчитанных на легкое их выполнения в самых различных условиях и ограниченном простарнстве. Одним из них является пилатес – это спортивная нагрузка, состоящая из комплекса несложных упражнений, направленная на укрепление и поддержку мышц тела, увеличение подвижности суставов и корректировку фигуры. Пилатес подходит для занятий в спортивном зале, дома и даже в офисе. Занятия не требуют особых усилий и времени. Люди, чей образ жизни либо работы сидячий, могут при помощи пилатеса укрепить и оздоровить свою спину, а также предотвратить появление остеохондроза.

Безопасный пилатес для спины.

Пилатес для спины – безопасен, подходит также для беременных. С помощью таких тренировок можно скорректировать осанку, снять напряжение, укрепить спину. Во время занятий пилатесом необходимо контролировать своё дыхание. Важно следить за правильным положением тела во время выполнения упражнений и мысленно концентрироваться на той или иной группе мышц.

Как провести экспресс – занятие самостоятельно, если Вы желаете расслабить мышцы и почувствовать себя гораздо лучше за короткое время?

Нужно встать прямо, руки протянуть вдоль туловища.

Лопатки сведите вместе, напрягите мышцы пресса и спины.

Теперь плавно и очень медленно выполните наклон вперед так, чтобы Ваша спина оставалась прямой. По необходимости можно согнуть ноги.

Затем необходимо очень медленно напряженные, прямые руки перевести к голове, через стороны.

Задержитесь в исходном положении, посчитав до 5.

Затем вернитесь в первое положение, и повторите данное упражнение 5-7 раз, по 2 подхода. При этом следите, чтобы лопатки были сведены вместе, а спина оставалась прямой.

Повторяя такой лёгкий и однотипный пилатес для спины, во время обеденного перерыва, Вы получите отличное самочувствие и снимите усталость. Ваша работоспособность при этом увеличиться вдвое. Уделяйте себе 15 минут в день – и красивая, правильная осанка Вам обеспечена!