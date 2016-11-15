Мир сыров настолько велик и разнообразен, что найти человека, который бы совсем не любил этот продукт, просто невозможно. Мягкие Фета, Рикотта и Моцарелла, идеально подходящие для всевозможных салатов и легких закусок, свежие сыры Камамбер и Бри с легкой плесенью – сердце запеканок и вкуснейших сендвичей, твердый Пармезан – изюминка горячих блюд. Сегодня в Москве можно найти сыры на любой вкус, но самыми любимыми и привычными для нас являются полутвердые, с плотной сливочной структурой и восхитительным ароматом. Они одинаково вкусны и на обычных бутербродах, и в начинках пирогов, и в добавлении к мясу или птице.

Сыр «Витязь» - типичный представитель категории полутвердых сыров. Он обладает нежным молочным вкусом с легкой кислинкой и характерным сырным ароматом. Структура его довольно плотная, на срезе можно увидеть рисунок из небольших щелевидных отверстий неправильной формы, расположенных в свободном порядке.

Часть жирных веществ в сухом продукте составляет от 30% до 50%, поэтому чаще всего его сравнивают с «Российским» сыром, хотя по вкусу они все же отличаются. А благодаря наличию в сыре «Витязь» легкоусваиваемых белков и различных аминокислот, он еще и очень полезен. Белок благотворно влияет на развитие и функционирование внутренних органов и мышц, фосфор и кальций принимают участие в формировании костной ткани, а витамины группы В позаботятся о вашей нервной системе.

Еще одним очень вкусным представителем полутвердых сыров является «Голландский» сыр. У него довольно мягкая, но в то же время упругая, довольно пластичная консистенция. На срезе отчетливо видны небольшие отверстия круглой или овальной формы, равномерно расположенные по всей поверхности. Вкус очень приятный, слегка кисловатый с легкой ореховой ноткой. Средний показатель жирности для этого вида сыра составляет 45-50%. Этот продукт, благодаря особенностям технологии производства, с избытком насыщен всевозможными полезностями. Ретинол, фолиевая кислота, витамины групп В, С и Е – всем этим можно угостить свой организм с помощью нескольких ломтиков вкуснейшего сыра. А для того, чтобы восстановить свои силы после интенсивных физических или умственных нагрузок, совсем не обязательно искать на полках магазинов всевозможные энергетики – достаточно сыр «Голландский»купить на ужин, эффект будет тот же, а вот пользы в разы больше.

Сыры «Витязь», «Голландский» и многие другие можно найти практически в любом магазине или супермаркете в Москве. Но купить сыр оптом, того сорта, который вы больше всего предпочитаете, лучше непосредственно у производителя. Так вы наверняка будете уверены в его высоком качестве. Одним из ведущих производителей полутвердых сыров на отечественном рынке является компания «Консервсушпрод». Ее продукция – это неизменно высокое качество, воплощенное в традиционных рецептурах.