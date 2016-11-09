Неокубы — как вариант офисного сувенира

Неокубы поступили в производство меньше десяти лет назад, но уже успели завоевать большую популярность и любовь среди пользователей. Изначально эти головоломки позиционировались как прекрасные развивающие игрушки, но спустя некоторое время начали использоваться, как средства для снятия стресса и напряжения. Поэтому неокуб купить для офисного работника — это потрясающее решение.

Чем хороша это головоломка?

Помимо того, что во время сборки человек успешно развивает свои творческие способности, логические навыки, пространственное мышление и мелкую моторику, он еще и расслабляется, повышает свою концентрацию и улучшает настроение. Это прекрасно сказывается и на продуктивности работника. Кроме того, эти игрушки позволяют Вам скоротать свое свободное время за увлекательным, интересным и полезным занятием, собирая интересные фигуры и улучшая свои способности. Спустя некоторое время Вы получите небольшое стильное украшение для своего стола или полки, которое будет восхищать окружающих и, заставляя Вас гордиться проделанной работой.

При покупке, Вы получаете набор из двухсот металлических шариков небольшого размера, собранных в единый куб. Они держатся при помощи несильного магнитного поля. При разрушении фигурки, ее не так просто собрать снова, и в этом заключается основная задача игрока. Но собрать куб — это чуть ли не одна из самых скучных вещей, которую можно сделать с подобным изделием. Из него можно составить любые объемные фигуры, геометрические, симметричные или асимметричные. Сейчас популярно собирать фигурки животных, предметов интерьера, да и вообще — всего, что Вас окружает! При наличии большого количества шариков можно даже сложить дом или небоскреб.

Но эти изделия не подходят для детей младше 14 лет. Из-за небольшого размера шариков, они не безопасны для маленького ребенка. Попадание деталей внутрь небезопасно, поэтому в таком случае нужно срочно обратиться к врачу за квалифицированной помощью.

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