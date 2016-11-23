Одежда для будущих мам

Ожидая в гости аиста многие будущие мамы начинают особо внимательно следить за своим здоровьем. Правильное питание, регулярные прогулки, положительные эмоции. Все это благотворно сказывается на развитии вашего малыша. К выбору одежды во время беременности стоит подойти так же щепетильно. Натягивая любимую узенькую кофту на округлившийся живот, вы рискуете не только испортить ее вид, но и простудиться. Не стоит пытаться забраться в модные джинсы, которые вам так нравились раньше, ведь их, пускай и заниженный, но плотный узкий пояс будет давить на еще неокрепшую крошку в вашем животике. Гораздо проще и полезнее будет купить что-нибудь из одежды, специально пошитой для будущих мам. Свободные модели из натуральных тканей будут не только приятно носиться, согревая вас в стужу и обеспечивая вам свободу движения, но и поднимут настроение, ведь так приятно ловить на себе восхищенные взгляды, особенно, когда под полами платья прячется будущая кроха.

Интересное положение – это еще не повод отказываться от любимой одежды. Красивые удобные джинсы для беременных можно носить на протяжении всех 9 месяцев, главное – правильно подобрать модель.

Стильные и практичные, они одинаково хорошо смотрятся на любом типе фигуры, а удобный кармашек для животика поможет избежать нежелательного давления на вашего пузожителя. Множество моделей, классических и модно зауженных, обычных и утепленных, разноцветных и однотонных, сделают ваш гардероб еще ярче и помогут чувствовать себя одинаково комфортно на работе, отдыхе или на прогулке в парке. Особый крой и мягкий эластичный пояс обеспечивают правильную поддержку живота, что немаловажно на последних месяцах беременности. А стрейчевая ткань и тянущийся кармашек позволят носить одни и те же джинсы как на 3-4 месяце, когда изменения в фигуре еще едва заметны, так и до самого рождения малыша.

Если же вы предпочитаете более сдержанный стиль одежды, либо же вы подбираете гардероб для офиса, стоит обратить свое внимание на брюки для беременных. Специальная вставка «под животик» легко регулируется в зависимости от срока беременности, а изящный крой ничем не отличается от костюмных моделей. Еще один не менее интересный вариант – легинсы. Они прекрасно сочетаются с удлиненными свободными туниками, любимой одеждой будущих мам, а утепленные модели на флисе будут просто незаменимы в холодное время года.

Купив себе пару удобных брюк, не забудьте и о платье для беременных. Множество красивых моделей самых различных фасонов и расцветок, придутся по вкусу даже самым искушенным модницам. Длинные в пол или кокетливо короткие, с завышенной талией или свободного кроя, они помогут сделать ваш образ просто неотразимым, обеспечив прекрасное настроение на протяжении всего дня. И позаботьтесь о наряде для фотосессии – ведь эти счастливые 9 месяцев так быстро проходят!