Особенности девочки – шиншиллы

Специалисты знают, что шиншиллы женского и мужского пола различаются по характеру. Характер зверька – немаловажный момент, на который нужно обращать внимание, особенно, если вы хотите

купить шиншиллу в качестве домашнего питомца.

Особенности характера девочек-шиншилл состоят в том, что они более агрессивны и активны, чем зверьки мужского пола. Поэтому, не редко многие покупатели начинают разочаровываться в своем приобретении. Но, происходит это в первое время, затем животные приспосабливаются и привыкают к вам, становясь менее агрессивными.

В дикой природе именно самка играет главную роль. Даже при случке необходимо подсаживать самку к самцу, а не наоборот. Подсадка самца на территорию самки чревата последствиями, она может просто избить его. Если учесть, что самка превышает самца в размерах, то рисковать его здоровьем не стоит.

Уже приученные самки продолжают активничать, в большинстве случаев стараясь спрыгнуть с рук и побежать изучать вашу квартиру. Это очень любознательный зверек, которому нужно пролезть буквально все. Поэтому старайтесь закрывать окна и форточки, чтобы не потерять зверька.

Шиншилла женского пола активно проявляет интерес к своим хозяевам и идет на контакт с ними. Но, если у вас две самки, то они будут общаться между собой, не обращая особого внимания на своих хозяев.

Самки практически всегда очень активны, особенно это касается ночного времени суток (ночные животные), редко затишье нарушается очередными хаотичными движениями и прыжками по клетке.

В независимости от пола, эти грызуны очень любят гулять. Поэтому, старайтесь выпускать животных, давая возможность бегать по квартире (если нет специального помещения). В этом случае позаботьтесь о безопасности шиншилл и своего имущества (уберите бьющиеся предметы, химические вещества). Если постоянной возможности выгуливать нет, то можно устанавливать в клетке различные аксессуары: гамаки, полки, беговые колеса и т.п. Благодаря этому, животные получат возможность расходовать свою энергию.

Необходимо отметить, что самки прекрасно поддаются дрессировке. Постоянные занятия помогут научить зверька реагировать на ваши команды (в рамках разумного).

Если вы не заинтересованы в разведении шиншилл как бизнес, и хотите получать спокойного, очень общительного зверька, то приобретайте шиншиллу-мальчика, имеющий более спокойный характер и легко идущий на контакт с человеком. Это самый оптимальный вариант для домашних условий.

При покупке обязательно обратите внимание на внешний вид зверька (состояние шерсти, массу, активность).