Песочница у вас дома

Доступный сегодня ассортимент развивающих игрушек выходит далеко за рамки знакомых нам с детства кубиков и пирамидок. Яркие и красочные, выполненные из экологически чистых материалов с учетом особенностей развития каждой возрастной группы, они призваны не только развлекать, но и обучать ваших малышей. Разработанные при участии профессиональных педагогов и детских психологов, развивающие товары для детей помогут своим маленьким владельцам быстрее освоиться в мире взрослых.

Дождь, снег или долгий зимний вечер — это не повод отказываться от любимых развлечений. Построить замок из песка или «испечь» песчаные куличики можно и в детской комнате. И домашняя песочница идеальное для этого место. Удобную конструкцию с высокими бортиками можно поставить на пол или же поднять ее до уровня стола с помощью телескопических ножек. Некоторые модели к тому же оснащены двусторонним игровым полем: когда ребенок подрастет, он сможет чередовать игры в песочнице с рисованием разноцветным мелками, или даже упражняться в каллиграфии.

Игры в песочнице — это занятие, одинаково интересное как детям, так и их родителям. Пытаясь придать горсткам песчинок форму домиков и кексов малыши тренируют мелкую моторику своих еще не очень опытных пальчиков. Дети чуть постарше любят бороздить песчаные пустыни игрушечными вездеходами, развивая при этом свое пространственное мышление, а школьникам наверняка понравится упражняться в рисовании при помощи песка — это чудесное занятие для творческих личностей, требующее проявления фантазии и некоторой усидчивости. Но и взрослым наверняка понравится провести вечер-другой за играми в песочнице — приятное ощущение скользящих сквозь пальцы песчинок, как утверждают психологи, прекрасно снимает стресс и помогает возобновить душевное равновесие. А ознакомиться более детально с тем, какими бывают домашние песочницы, поможет эта по ссылка.

Идеальным наполнителем для вашей домашней песочницы станет так называемый кинетический песок. От обычного песка он отличается своими особыми качествами: он сыпуч, как сухой, и, в то же время, вязок, как мокрый сородич. Лепка вашего малыша будет идеально держать форму благодаря специальному вяжущему веществу, силиконовому полимеру, добавленному к чистейшему кварцевому песку. Эта дополнительная составляющая является абсолютно безвредной. Даже если ваш любознательный ребенок решит попробовать его на вкус, вам не о чем беспокоиться.

Кинетический, или, как его еще называют, космический песок представлен в широкой цветовой гамме, что сделает игры с ним еще более занимательными и разнообразными. Множество вариантов в которых представлен кинетический песок в спб, а также наборы инструментов для работы с ним, вы найдете в интернет магазине My Playroom.