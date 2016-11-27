Пластиковые окна и их конструкция

В зависимости от размеров, конструкций, форм и других параметров пластиковые окна подразделяется на несколько видов. Основным критерием,чтобы выбрать пластиковые окна для остекления квартир, является их конструкция, то есть способ открывания его створок. О видах таких конструкций и пойдет речь.

Существует четыре основных типа окон:

Глухие окна. Такая конструкция считается наиболее простой. Дело в том, что это неподвижные окна, которые просто не открываются. Применяются они только в таких помещениях, где открытие их нежелательно и при обязательном наличии кондиционирующих устройств.

Кроме того, при установке таких профилей необходимо создать условия для мытья окон с наружной стороны. Их обычно устанавливают на верхних этажах зданий или в производственных помещениях, где открывание оконных рам неблагоприятно влияет на процесс производства. В зависимости от простоты изделия цены на окна ПВХ глухих конструкций порядком ниже, чем на остальные.

Традиционные окна. Как и обычные, они открываются внутрь помещения. Их преимущество состоит в том, что их легко мыть. Но они имеют и свой недостаток: для того, чтобы открыть оконные рамы, нужно иметь для этого свободное пространство. То есть мебель, горшочки с цветами всегда будут мешать их открытию. Поэтому прежде чем выбирать традиционные окна, нужно обратить внимание на обстановку комнаты.

Окна с двусторонним открытием. Это, пожалуй, самый оптимальный вариант. Рамы могут открываться и внутрь, и наружу. Поэтому их очень легко мыть. Кроме того, конструкция таких профилей предусматривает их фиксацию в любом открытом положении. Благодаря этому можно защитить помещение от сильного ветра или дождя.

Откидные окна. Это такие конструкции, которые открываются не горизонтально, а вертикально. То есть окна открываются сверху вниз, что позволяет безопасно проветривать комнату. Поэтому их обычно устанавливают в тех квартирах, где живут маленькие дети.

Один большой минус таких профилей в том, что производить очистку окон довольно сложно. Зато для их открывания не требуется свободного пространства у подоконников, что необходимо для обычных створок. Такие конструкции используют чаще всего на средних этажах зданий, на высоких же их установка не защитит от шквального ветра.

Разнообразие конструкций пластиковых окон позволяет каждому потребителю выбрать самый оптимальный вариант. Там, где не подходят одни, обязательно подойдут другие. Кроме того, окна ПВХ на сегодняшний день считаются самыми удобными и сегодня уже можно пластиковые окна дешево купить как в Москве, так и любом другом городе России.