Преимущества услуги «трезвый водитель»

Сегодня даже владельцы автомобилей имеют полное право расслабиться и провести время в свое удовольствие. Если раньше преградой для этого была машина, то сейчас эта проблема решается одним звонком. Трезвый водитель круглосуточно доставит вас быстро и бережно по любому адресу, и вы можете быть спокойны о состоянии своего автомобиля. Но какими преимуществами обладает услуга «трезвый водитель», и есть ли у нее недостатки, которые следует учесть?!

Преимуществ в этой услуге более чем предостаточно. Сейчас мы рассмотрим основные из них.

1. Водитель может отправляться на мероприятие на своем личном автомобиле и не отказывать себе в употреблении спиртных напитков.

2. Ваш автомобиль будет находиться рядом с местом торжества, вам не придётся оставлять его в неизвестном для вас месте.

3. Вам не придётся садиться за руль в состоянии опьянения, и этим самым создавать большую угрозу, как для себя, так и для окружающих.

4. Если вы чувствуете себя плохо, не стоит рисковать и садится в таком состоянии за руль, лучше воспользоваться услугой «трезвый водитель Москва» и добраться до пункта назначения таким образом.

5. Вы можете не беспокоится об состоянии своего авто, ведь вы его доверяете опытному и профессиональному водителю.

6 Воспользовавшись этой услугой, вы оградите себя от нарушения правил дорожного движения, что всегда приводит к штрафам и лишению водительских прав.

7. Вам не нужно оставлять свою машину на платных стоянках, а утром ехать общественным транспортом, что бы её забрать.

Согласитесь, такой перечень преимуществ стоит внимания, ведь в любом состоянии и с любого места вы сможете добраться домой на своем же автомобиле. Воспользовавшись данной услугой, вы получаете высокую гарантию на собственную безопасность, и на безопасность вашего транспортного средства. Трезвый водитель круглосуточно ответит на ваш звонок, и приедет на помощь в трудную для вас минуту.

На сегодняшний день, этой услугой пользуются многие. И не только те, кто находится в состоянии алкогольного опьянения, но и те, кто чувствует себя плохо после операции или посещения стоматолога. Если вам нужно отвезти ребёнка в школу, а у вас на это совершенно не хватает времени, вы также можете вызвать трезвого водителя, который сделает за вас эту работу. Вы также можете нанять его в роли личного водителя на определённое время.

Что касается цены, то она намного меньше штрафа за нарушение правил дорожного движения. И это ещё один фактор который делает эту услугу такой востребованной. Стоимость такой поездки, в первую очередь, зависит от расстояния пункта А до пункта В. Постоянным клиентам компания всегда даёт скидки на эту услугу.