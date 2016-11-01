Причины образования серных пробок

Серной пробкой называется небольшое скопление серы в ухе, становящееся со временем более плотным, перекрывая слуховой наружный проход и вызывая дискомфорт. Клинические признаки, вызываемые серной пробкой:

- шум в ухе, заложенность его;

- снижение слуха;

- аутофония;

- головокружение, головная боль, тошнота, кашель (рефлекторные реакции).

Клиническая отоларингология знает множество причин, из-за которых образуется серная пробка. Одна из этих причин - гиперсекреция серных ушных желез. Она приводит к повышенному образованию серы, которая скапливается в ушном проходе, не успевая из него удалиться, превратившись в пробку. Повышение секреции серных ушных желез может происходить при таких заболеваниях, как :

-дерматит;

- экзема;

- хронический отит;

- повышенный уровень холестерина в крови;

- неправильная и частая чистка ушей.

Все это нам охотно рассказал знакомый врач ЛОР (Ростов-на-Дону), к которому мы обратились за разъяснениями по поводу возникновения этой проблемы. Он назвал нам еще несколько причин, влияющих на серное пробкообразование в ушах:

- анатомическая узость или извитость слухового прохода, которая затрудняет механизм удаления серы;

- сужение слухового прохода вследствие воспалительных изменений;

- полная или частичная закупорка инородным телом слухового прохода;

- усиленный рост волос в слуховом наружном проходе (имеется у пожилых пациентов);

- ношение слухового аппарата или наушников;

- работа при повышенном содержании пыли в воздухе (мельники, шахтеры, работники табачных цехов и пр.);

- повышенная влажность слухового прохода - дайверы, пловцы, у которых даже небольшое наличие серы в ушном проходе набухает от влаги, образуя серную пробку.

Серную пробку можно создать и при неправильно проводимой гигиене наружного слухового прохода. Чтобы такого не случилось, следует обратиться в ближайший медцентр, где вам расскажут об особенностях этой процедуры. Её проводить нужно очень аккуратно, потому что в ухе есть узкий перешеек между внутренней костной частью и перепончато-хрящевой наружной. Так вот перепончато-хрящевой отдел вырабатывает ушную серу, а при неправильной чистке она может попасть в костный отдел слухового прохода. Удаление её оттуда через перешеек весьма затруднено, в результате - образование серной пробки, созданное своими руками. Часто это происходит из-за регулярности проталкивания и спрессовывания серы у барабанной перепонки вследствие слишком глубокого введения чистящего предмета в процессе усердной чистки органа слуха.

Особенно осторожно нужно относиться к чистке ушек у малышей и детей раннего возраста. Их слуховые органы очень малы и невероятно легко ранимы, поэтому лучше всего эту процедуру для начала будет проводить детский ЛОР. А затем, научившись, вы и сами будете успешно проделывать такую чистку слухового прохода ребенку.