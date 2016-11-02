С чем носить норковую шубу

Норковая шуба - мечта любой женщины, символ элегантности и роскоши. С ее помощью можно создать изысканный образ при условии, что все остальные его составляющие подобраны идеально. Поэтому так важно знать, с какими предметами гардероба и аксессуарами норковые шубы сочетаются, а чего, напротив, стоит избегать.

Советы

Итак, чтобы получить законченный зимний образ к верхней одежде нужно подобрать:

Головной убор. Идеальным вариантом для норковой шубы с воротником-стойкой будет шляпа (можно с широкими полями). Образ получится очень элегантным и сдержанным. Шапку нужно подбирать тщательно: с благородным мехом норки неуместно смотрятся другие, менее ценные, как и простая шерсть. Как вариант, можно создать так называемый "total look" и выбрать норковую шапку такого же оттенка, как и шуба.

Сумку. Она должна быть сшита из натуральной кожи или замши. Всякого рода текстиль и синтетические материалы испортят ваш образ. Выбирайте классические модели, которые не изобилуют декоративными элементами.

Обувь. С норкой отлично сочетается замша. Оба материала смотрятся дорого и благородно. Гладкая кожа тоже подойдет, а вот с лакированной нужно быть осторожнее, особенно если речь идет о длинных сапогах или ботфортах. Дело в том, что лакированная обувь выглядит достаточно экстравагантно, поэтому она может испортить классический образ.

Что касается таких аксессуаров, как шарф и перчатки, они должны быть простыми, неброскими. Их задача - подчеркнуть роскошь и изысканность меха, а не выполнять роль основного акцента в образе. Часто в магазинах, где продаются норковые шубы москва, можно найти и подходящую для них кожгалантерею.