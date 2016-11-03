Сахарная эпиляция – долой боль и мучения!

Сахарная эпиляция пришла к нам с Ближнего Востока, где считается негигиеничным и даже крайне неприличным наличие волос на теле у женщин. Эффект от нее более длительный, чем от электрического эпилятора или восковых полосок, хотя в начале процедуры могут возникать определенные болевые ощущения. Причиной этого является то, что все волоски удаляются одновременно, одним движением и нет необходимости повторно проводить эту процедуру. Ее можно применять на всех участках тела, включая область бикини и лицо, где кожа очень чувствительна к любому воздействию. Конечно, вряд ли можно достичь эффекта с первой же попытки, но с практикой можно достичь необходимого совершенства.

Сахарную пасту можно быстро и легко сделать в домашних условиях. Чтобы приготовить смесь следует взять 50 г сока лимона, 50 г воды и 400 г сахара. Смешать все ингредиенты и непрерывно помешивать на слабом огне, пока масса не приобретет однородный вид. Готовая смесь должна иметь золотисто-янтарный цвет и приятный запах лимона. Очень важно не передержать пасту, иначе карамель станет густой, и ее нельзя будет использовать. Для поддержки необходимой температуры во время процедуры контейнер с пастой следует держать в горячей воде.

С помощью шпателя нанести сахарную смесь в том направлении, как растут волосы. Поверх смеси приложить тонкую хлопчатобумажную ткань и хорошо прижать. После этого резким движением удалить ткань с пастой против роста волосков. В связи с тем, что волосы удаляются с луковицей, первая процедура может оказаться немного болезненной. Однако, постепенно волосы будут становиться более тонкими и истонченными и болевые ощущения практически исчезнут.

В отличие от других приемов по удалению волос, сахарная эпиляция имеет более мягкое воздействие. Она отлично подходит для любой кожи так как не вызывает аллергических проявлений и раздражения, практически не повреждает кожу, по сравнению с восковой эпиляцией, так как не снимает верхнюю часть эпидермиса, а удаляет только нежелательные волоски. Поэтому ее можно использовать там, где кожа наиболее чувствительна к эпиляции - в интимной зоне и подмышками.

Советы для лучшего результата

Перед эпиляцией распарить кожу под теплым душем или в ванне. С одной стороны – это поможет порам открыться, и волосы будут удаляться менее болезненно, с другой – удалит жир и загрязнения с поверхности кожи, которые могут препятствовать хорошей адгезии сахарной пасты. Самый лучший эффект достигается при максимальной длине волос от 2 до 5 мм. Для более длинных волосков следует приготовить более густую сахарную смесь.

Если сахарной пасты получилось слишком много, ее можно хранить в холодильнике и при следующей процедуре можно просто разогреть на плите. Оставшиеся на коже частицы сахарной смеси следует смыть горячей водой, после чего они полностью растворятся.