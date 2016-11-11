Сальмонеллез: оценка риска возникновения, симптомы, течение болезни и способы лечения

Инфекционное паразитарное заболевание сальмонеллез вызвано группой одноименных микробов (Сальмонеллы). Она может протекать с тяжелыми симптомами или приобрести вид хронического вялотекущего воспаления в организме.

Сальмонеллы поражают органы пищеварения: желудок, поджелудочную железу, печень. Паразиты вызывают тяжелейшие формы гастрита, колит, энтерит. Данный вид микробов был открыт исследователем микробиологом Салмоном, отсюда наименование заболевания.

Сальмоенлла под микроскомом представляет собой палочку с овальными краями, они грамотрицательны, очень подвижны. Микробы не образуют спор и прекрасно себя чувствуют в естественной органической среде, быстро размножаются, чтобы остановить размножение этого вида микробов следует начать принимать лекарство от паразитов - Интоксик. Про интоксик отзывы врачей говорят нам, что при употреблении полного курса Вы полностью сможете избавиться от опасных разнощиков инфекции.

Сальмонеллы могут жить в водопроводной воде год и выживать в открытых водоемах 90 дней. Продукты являются основной средой питания, жизни и размножения этих вредоносных микроорганизмов.

Наиболее опасная к употреблению пища с точки зрения возможности подхватить инфекцию — не подвергнутое термической обработке молоко, мясо, кисломолочные продукты, яйца, сливочное масло.

Сальмонеллы способны долго держаться при температуре 0 градусов Цельсия и ниже. Они малочувствительны к неблагоприятным природным условиям внешней среды.

Основной источник сальмонеллеза — мясо животных и птиц. Нет ни одного вида живых существ, мясо которых употребимо в пищу, представители которого не являлись бы носителями инфекции, в той или иной степени.

При обследовании были выявлены следующие результаты: наибольший процент заражения у мяса свинины — 70%. Мясо курицы заражено на 5 — 6 %, прочая домашняя птица и живность — в пределах 10%.

Большое количество сальмонелл содержится в куриных яйцах, независимо от того, покупные они или свои деревенские. Организм взрослого человека достаточно устойчив к сальмонеллам, иначе количество зараженных исчислялось бы миллионами людей, употребляющих животный белок в пищу.

Для развития воспаления в организм человека должно попасть достаточное количество микробов возбудителей. Дети в возрасте до 14 лет более чувствительны к данной инфекции, которую они могут подхватить даже бытовым путем, иммунитет у них еще не приобрел достаточную стойкость.

Пути заражения инфекцией: