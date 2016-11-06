Составляющие уюта

Приходя домой после напряженного дня, каждый из нас мечтает о полноценном отдыхе. Одной из его составляющих является интерьер. Именно он формирует атмосферу современного жилища. Для того чтобы чувствовать себя дома комфортно, важно учесть каждую деталь окружающей нас обстановки. И, как известно, мебель в этом играет не последнюю роль. Более того, принципиально важную роль.

Итак, если недорогой угловой диван гармонично вставлен в гостиную , это способствует непринужденному дружескому общению; со вкусом подобранная кухня превращает в маленький праздник каждый ужин в кругу своей семьи, то, конечно же, спальня имеет еще более решающее значение…

Спальня – это самое интимное помещение нашего жилища. Именно здесь мы позволяем себе расслабиться и быть самими собой. И неважно, для кого она предназначена: для ребенка, молодого человека или пенсионера. Сам воздух этой сокровенной комнаты должен быть напоен тишиной и покоем.

Однако для того чтобы создать столь желанную атмосферу сладкого умиротворения, необходимо предпринять определенные шаги. Нужно позаботиться об интерьере. Пожалуй, корпусная мебель для спальни станет оптимальным решением этого вопроса. Хотя, современный дизайн спальни не исключает наличие недорогой мягкой мебели. А чтобы не ошибиться в своем выборе, стоит тщательно взвесить все за и против.

На сегодняшний день существует немало интернет-каталогов, пестрящих самыми заманчивыми и практичными предложениями. Особенную популярность все больше приобретает модульная мебель. Она не только дает возможность воплотить в жизнь самые заветные фантазии, но и позволяет с такой же легкостью экспериментировать, благодаря чему интерьер спальни может периодически преображаться.

Тем же, кто предпочитает совмещать свою спальню с рабочим кабинетом, предусмотрительные дизайнеры готовы предложить соответствующие версии спальной мебели. Так, недорогой диван еврокнижка , явно не претендующий на статус классической спальной мебели, способен удовлетворить требованиям одинокого мыслителя, также периодически нуждающегося в отдыхе…

Кстати, в отечественной мебельной индустрии, налицо позитивные перемены. Радует то, что наши мастера больше не ограничиваются моделированием итальянских гарнитуров, позволив себе больше спонтанности и креатива. Именно поэтому у отечественного производителя появилась реальная перспектива в ближайшем будущем завоевать рынок элитной мебели, - если и не в Европе, то, во всяком случае, у себя дома.