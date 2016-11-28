Советы по выбору бани

Поставить баню не является очень сложным мероприятием. Существует два варианта строительства это мобильные бани и стационарные. Для строительства обычной дачной бани (бюджетный вариант) могут подойти недорогие материалы, например, блоки или кирпич. Эти строительные материалы сравнительно недорогие и позволят сильно сэкономить денежные средства хозяина бани.

Данные материалы, конечно, имеют свои преимущества перед другими материалами, но и имеют свои недостатки, одним из которых является стойкое убеждение большинства русских людей, что русская баня должна быть выполнена только из древесины. Предпосылкой для подобного утверждения является обилие лесных запасов в стране, а также то, что издревле наши предки ставили баню только из дерева. В бане, срубленной из древесины, и дышится гораздо приятнее. Нечего говорить и про то, что использование при строительстве бани оцилиндрованного бруса гораздо экологичнее по сравнению с другими строительными материалами.

Такая баня гармонично впишется в обстановку практически любого приусадебного участка и будет не только местом приятного отдыха, но и подлинным его украшением. А наличие поблизости бассейна с ледяной водой или речки сделает банный процесс приятным и полезным для здоровья.