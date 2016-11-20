Современные системы отопления

Наступление холодов все чаще заставляет задумываться людей про установку автономной системы отопления в собственном доме. И возникает вопрос – как с максимальной эффективностью можно отопить личное жилое пространство чтобы чувствовать себя в нем комфортно? К счастью, на современном рынке отопительной техники нет дефицита приборов и материалов, следовательно, можно легко сделать выбор техники, подходящей для индивидуальных запросов.

Впрочем, перед переходом непосредственно к подбору оборудования, сначала необходимо разобраться в устройстве, принципе действия и функционирования отопительных систем. Как правило, в их состав входят главный и вспомогательные источники источники тепла а также система для циркуляции теплоносителя.

Гидравлическая система состоит из нескольких элементов, находящиеся в тесной взаимной связи.

Котел

Главным из них является генератор тепла – это ее сердце, как правило, в качестве такого генератора используют котел, который для своей работы использует различные источники энергии, а максимально экономным считается газ.

Приобрести сегодня котел не составит особого труда, современные производители предлагают достаточно большой выбор, который представлен на сайте интернет магазинов http://arma-lux.com.ua/vse-kotly/kotly-gazovye. Главное, это правильно рассчитать его мощность. Основными показателями к расчету является объем помещения (не площадь! высота потолков бывает разной), толщина стен и степень их утепления, наличие герметичных пластиковых окон их размер, а также утепление пола и потолка. Именно эти характеристики влияют на температуру в помещении, а значит и на производительность котла. Лучше всего брать его с запасом мощности.

Насос

Насос предназначается для того, чтобы обеспечить циркуляцию теплоносителя в отопительной системе. Стоит отметить, что насос необходим только для той системы, в принципе работы которой используется принудительная циркуляция. В системе с естественной циркуляцией теплоносителя движение обеспечивается за счет давления, угла наклона труб и разницы в плотности.

Трубы

Трубы в отопительных системах являются ее венами. Их прокладывают от котла к каждому помещению. Поэтому они должны обладать такими характеристиками, как устойчивость к износу и деформации, должны быть надежными и прочными. В современных технологиях используют Для современных квартир и домов лучше всего устанавливать металлопластиковые трубы, поскольку металлопластик не подвергается отложению осадков и ржавчине, а также его можно монтировать без сварочных агрегатов.

В системе отопления нагревательными приборами являются радиаторы и конвекторы. В радиатор входят несколько секций, где и осуществляется циркуляция теплоносителя. Радиатор имеет большой объем, а его нагретая поверхность лучше отдает тепло.