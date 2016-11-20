Строительство заборов из профнастила

Профнастил материал, который пользуется наибольшим спросом среди потребителей, благодаря своей практичности, универсальности и прочности. Профнастил бывает двух видов: оцинкованный и с полимерным покрытием. Последний предполагает широкий выбор цветовой гаммы. Выбор цвета позволит добиться целостного и законченного образа всего участка в целом. Можно подвергнуть цветному покрытию только наружную сторону забора, а можно и внутреннюю. Оцинкованный же профнастил покрыт защитным слоем цинка, предохраняющим металлический лист от неблагоприятных воздействий внешней среды. Еще одно немаловажное свойство профнастила это устойчивость к посторонним шумам.

Установка забора и ворот из профнастила требует следующих действий:

Замеряем участок;

проделываем отверстие в грунте;

вбиваюм столбы на глубину, зависящую от высоты забора,

к столбам приваривают профильные трубы,

на подготовленный каркас крепится профнастил.

Большинство владельцев собственной или коммерческой недвижимости уделяют максимальное внимание непосредственно профнастилу. И это неслучайное поведение поскольку только этот материал включает в себя большое количество достоинств, отличаясь при этом вполне умеренной стоимостью.

Монтировать конструкции можно за считанные часы. Специалисты компании способны создать красивый, надежный и прочный забор на создание которого может быть затрачен всего один рабочий день.

Коррозионная устойчивость выше всяких похвал. Низкие температуры или физическое воздействие не способны привести к нарушению целостности защитного слоя.

Если монтаж был проведен грамотно, с использованием соответствующего инструмента, вся конструкция может эксплуатироваться годами без дополнительного ремонта и профилактики.

Дизайн можно считать наиболее современным. А возможность заказа конструкций приглянувшегося цветового оттенка индивидуализирует жилье. Причем неважно, что было запланировано к постройке забор или ворота любые изделия будут выглядеть одинаково красиво и аккуратно.

Выстроив ограждения из профнастила, можно забыть о пылевых атаках постоянно курсирующей техники. Также значительно снижается уровень шума поскольку листы гасят звуковые волны. Гофрированные листы из стали не горят, а значит, опасность пожара существенно ниже, чем при использовании деревянных аналогов.

А самое приятное это низкая цена. Даже обычный деревянный забор в финансовом плане будет гораздо более весомым.