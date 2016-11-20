Текстильный подарок

Самым универсальным средством для обновления или преображения интерьера, всегда считался текстиль. Благодаря нему вы можете облагородить своё жилье, сделать его более уютным. И нужно тратить огромные деньги на смену всего декорта, что есть в доме. Достаточно просто сделать несколько акцентов. Обновите скатерть или накидки на стулья, даже в наволочках для подушек будут заметны изменения. Эти небольшие приятности не требуют ничего, кроме вашего вкуса и чувства такта. Таких элементов никогда не бывает слишком много. И самое приятное, что вы можете даже дарить такие подарки свои любыми друзьям или родным.

Если вас пригласили на какой-то семейный праздник в квартиру или дом, то можете даже не заморачиваться. Подарок из текстиля – самый выигрышный вариант для этого! Не стоит переживать, что подаренная вами подушка будет лишней или вовсе не впишется в общую картину интерьера. В любом доме всего найдётся чему-то применение, особенно подушке. Такие дополнения для дизайна всегда полезны. Некоторые компании давно взяли себе традицию дарить подушки своим клиентам, пусть даже не постоянным. Это очень мило и приятно!

Самыми популярными вариантами для подарка, стали скатерти и салфетки к ним. Это не удивительно, ведь такой подарок можно использовать по максимуму. Например, украсить скатерть именами родных, разрисовать в какие-то уместные и запоминающиеся рисунки. Современные технологии позволяют даже изобразить герб семьи на текстиле. Техника исполнения может быть абсолютно разная, от ручной вышивки, до принтов или росписи. Купить ткань в Москве не составит особого труда. Куда важнее будет то, что вы с трепетом отнеслись к подарку. К слову и принтах, следует напомнить, что не только скатерти могут быть идеальным полотном. А разная посуда, наволочки, покрывала или даже пончо тоже послужат отличным вариантом для росписи. Идей для рисунка может быть бесконечное множество, а самое главное, что это стильно и вовсе экономично!

Отдельной темой подарка из ткани станет постель! Ведь эта часть дома является самой сокровенной и уютной. Если вы решили побаловать себя сами, то здесь фантазия может разыграться не на шутку. Но помните, что во все времена светлые оттенки пастели являлись знаком высокого и утончённого вкуса. Постельная ткань может быть разнообразна. Если для вас спальня – это удовольствие не только из-за сна, то шёлк идеально подойдёт для выбора постельного белья. Но чаще всего эта комната выполняет функцию отдыха от повседневной суеты. Поэтому самым полезным, будет хлопковый материал. Особенно, если вы решили подарить кому-нибудь такой комплект, то натуральные ткани – самый большой комплимент будущей хозяйке постельного белья. Желаем удачи!