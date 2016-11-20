Тишина в доме

Для комфортного пребывания в помещении, человеку необходим соответствующий температурный режим, влажность помещения, свежий воздух и шумоизоляция стен. Современные люди большую часть времени проводят дома или на работе в закрытом помещении. Если шумоизоляция стен и потолка не произведена надлежащим образом, человеческий слух находится в постоянном напряжении, фильтруя необходимую и ненужную информацию, что вызывает усталость, агрессию и снижение работоспособности.

Приняв решение о звукоизоляции жилого помещения, следует знать, как классифицируются внешние шумы - они бывают ударными, структурными и воздушными. Эффективная защита помещения от разных видов шумов производится комплексно. Шумоизоляция стен и потолка не устранит проблему полностью, если не будет выполнена аналогичная работа и для пола в квартире. Специалисты утверждают, что междуэтажные перекрытия пропускают до 70% всех шумов. Качественная шумоизоляция пола в доме просто необходима. В последнее время в строительстве интенсивно используют новые мебранные материалы, в частности Tecsound, его производителем является известная испанская компания TEXSA. Такая продукция используется для звукоизоляции в частных домах, квартирах в многоэтажках, офисных помещений, спортивных площадок и стадионов, промышленных и культурных объектов и других зданий. Благодаря своему особому составу Tecsound абсолютно нетоксичен и безопасный, он обладает высоким уровнем прочности и, в то же время, очень эластичный, что значительно упрощает монтажные работы. Купить тексаунд вы можете даже не покидая дома, для этого достаточно воспользоваться услугами интернет магазина.



Чтобы достичь хорошей изоляции от посторонних звуков в доме, необходимо проводить работы комплексно и изолировать одновременно стены, пол, потолок, особое внимание уделяя швам.

Звукоизоляция стен в квартире достигается за счет применения материалов с высоким показателем звукопоглощения, динамического модуля упругости, придающего упругие свойства строительным отделочным материалам. Для того чтобы звукоизоляция стен в квартире была выполнена на высоком уровне необходимо использовать рыхлые многослойные или мембранные материалы, которые поглощают звуки в максимально возможном уровне. Звукоизоляция потолка в квартире может быть достигнута при использовании подвесной конструкции, структура которой является пористой и звукопоглощающей. Этот вид материала должен быть при этом легким и отличаться высокими свойствами негигроскопичности. Звукоизоляция пола в квартире достигается за счет применения ламината или паркета в качестве напольных покрытий.