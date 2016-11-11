Твои тонкие брови, как изгибы двух рек

Обрамляют озера, тонет где человек.

Лишь они подчеркнут глубину твоих глаз,

Без оправы тускнеет даже лучший алмаз.

Густые красивые брови – тренд этого года. Многие голливудские небожительницы уже успели покрасоваться перед объективами телекамер с изящно скорректированными линиями бровей в стиле кинодив прошлого века. Но что делать, если ваши брови далеки от идеала, а так хочется быть похожей на красавицу Одри Хепберн.

Если на ежедневный изнурительный макияж у вас нет времени, а идея сделать татуаж бровей вам совсем не по душе, стоит задуматься о том, чтобы воспользоваться краской для бровей и ресниц. Главное, о чем стоит помнить, никогда не использовать для этой цели обычную краску для волос. Подобные эксперименты могут закончиться плачевно: в 95% случаев сильная аллергическая реакция будет вам обеспечена. Лучше всего купить специальную безамиачную краску, обогащенную витаминами. Таким образом, вы и о красоте позаботитесь, и всяческими полезностями свои бровки и реснички подпитаете.

Выбирая цвет краски, стоит представить себе конечный результат. Черные реснички всегда смотрятся очень красиво, но если волосы у вас светлые, а глаза карие, можно попробовать и темно-коричневый цвет, он сделает взгляд более мягким. Для окраски бровей чаще всего используют различные оттенки коричневого – он одинаково хорошо подходит как брюнеткам, так и блондинкам. А вот усердствовать с черным цветом стилисты не советуют: очень темные брови смотрятся неестественно и сильно старят лицо.

Тщательно придерживаясь инструкции, окраска не займет у вас много времени, а вот эффект будет достаточно длительным – можете на целую неделю отложить прочь карандаши для бровей, а затем снова повторить эту несложную процедуру. Придать бровям красивую форму помогут специальные гели для укладки. Чтобы яркий эффект окраски не улетучился слишком быстро, стоит выбирать средства по уходу на безмасляной основе. Обогащенные витаминами, они помогут не только зафиксировать красивую натуральную линию на весь день, но и обеспечат питание волосяных луковиц.

Красивые брови придают лицу особую выразительность, и, даже не нанося особо сложного макияжа, не удивляйтесь, если повсюду будете ловить на себе восхищенные взгляды. Научиться правильно окрашивать ресницы и брови в домашних условиях, а также узнать много полезной информации о модных трендах в мире моды и красоты, вы можете на сайте http://www.woman-in-city.ru/kak-krasit-brovi-i-resnicy-kraskoj/.