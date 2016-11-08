Самыми коварными врагами нашего физического и душевного здоровья являются вредные привычки. Как правило, формируются они в юном возрасте, как стремление уйти от реальности и желание обрести психологический комфорт. Самыми распространенными пагубными привычками являются курение, наркотическая, игровая зависимости и алкоголизм лечение которого необходимо начинать как можно раньше. Давайте детальней рассмотрим такую привычку, как курение.

Смертельное пристрастие.

.В 1697 году Петр I пребывая в Голландии, пристрастился к курению. Именно он и познакомил жителей России с табаком и культурой его употребления. Спустя время было обнаружено, что никотин имеет вредное влияние на здоровье и с ним начали вести борьбу..

Табак влияет на мозг, притупляя внешние впечатления, вследствие чего складывается ощущение умиротворенности и спокойствия. Также, табак обеспечивает кислородное голодание головного мозга . Уменьшить негативное влияние от курения можно повысив потребление витамина С и фолиевой кислоты.

Ежегодно курение убивает около 5, 5 млн. людей в мире и является основной причиной смертности , которую можно было предотвратить. Большинство курильщиков если и хотят, то не могут бросить эту пагубную привычку.

27 февраля 2005 года вступила в силу Рамочная конвенция ВОЗ, которая предполагает ввести запрет напропогандирование табачных изделий, увеличить стоимость на табачную продукцию. Но, учитывая то, что государства получают огромные доходы с налогов за продажу этой продукции, очень немногие страны выполнили хотя бы одно правило, представленное в конвенции.

Заядлые курильщики, как правило, болеют различными онкологиями, такими, как рак желудка, молочной железы, легких. По мнению ученых, именно никотиновая зависимость является основным фактором смертности от этих болезней.

Здесь представлена далеко не полная информация о вреде курения. Отказаться от вредного пристрастия очень не просто. Вы должны сами решить покончить с этим раз и навсегда, заручившись поддержкой близких и специалистов.