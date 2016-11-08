Выбираем подушку

Плохой сон, утренняя усталость, головные боли... Нередко мы объясняем себе эти симптомы неприятного самочувствия ежедневными стрессами, магнитными бурями или сложностями на работе. Но причина может скрываться и в вашей подушке. Если она уже давно утратила свою первичную форму и вам приходится по полночи ворочаться в кровати, чтобы найти удобное положение, стоит задуматься о покупке новой.

Выбор подушки — дело ответственное. И первое, с чем стоит определиться, это вид наполнителя. Современный рынок предлагает нам огромный ассортимент самых различных материалов, как искусственных, так и натуральных. Искусственные наполнители гиппоалергенны, они плохо впитывают влагу, не притягивают пыль и не электризуются, однако быстро изнашиваются и домашней стирке не подлежат. Натуральные наполнители более экологичны и полезны для здоровья, долго сохраняют тепло, как, например подушки из овечьей шерсти, либо же держат прохладу, как подушки из шелка, но они требуют особого ухода, регулярного проветривания и очистки.

Нередко людям, страдающим бессонницей или головными болями, знакомые рекомендуют купить ортопедическую подушку. Однако такая покупка не всем подойдет. Специалисты утверждают, что такие подушки предназначены в первую очередь для людей, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Внутри у них наполнитель из латекса или полиуретана. Некоторые модели обладают так называемым «эффектом памяти», способностью подстраиваться под индивидуальные особенности строения тела.

В отличии от ортопедических, эргономичные подушки внутри такие же, как и обычные, с синтетическим либо натуральным волокном. А вот внешне они состоят из двух валиков: большой ложится под голову, а второй, поменьше, под шею, повторяя, при этом, естественный изгиб тела. Если вы плохо спите по ночам, на эргономической подушке ваш сон наверняка будет крепче: ее специфическая форма поможет вам реже менять позу во время сна.

Выбирая подушку стоит вспомнить и о любимой позе для сна. Любителям спать на боку лучше всего подойдет более твердая подушка; подушка средней жесткости понравится тем, кто засыпает на спине. А вот если вы всю ночь проводите на животе, берите мягкую подушку — не ошибетесь.