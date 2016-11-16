Зубные протезы нового поколения

Сегодня стоматологические клиники предлагают пациентам различные современные виды протезирования зубов. Но большинство людей, нуждающихся в нем, откладывают визит к стоматологу из-за ложных опасений и неприятных ассоциаций. Зубные протезы нового поколения отличаются от своих предшественников. Они не только неотличимы от настоящих, но и повышают шансы на сохранение остальных зубов.

В зависимости от состояния живого зуба, пациенту могут предложить реставрацию или полную замену на протез. Для того, чтобы восстановить зуб, стоматологу достаточно корня. Именно в него будет вводиться штифт, на который установят коронку. Но если проблема настолько запущена, что от зуба не осталось даже корневой части, то остается только ставить протез.

Съемные протезы

В некоторых случаях полноценная установка протеза невозможна, так как вероятность отторжения тканями десны инородного тела слишком высока. Современные съемные протезы облегчают жизнь пациентов с чувствительными деснами. Они изготавливаются из максимально естественных материалов и не отличаются по внешнему виду от натуральных зубов. В отличие от съемных челюстей прошлых десятилетий, они не загораживают небо, поскольку крепятся на десны. Существует множество конструкций, позволяющих заменить один или несколько зубов, или даже всю челюсть.

Акриловые протезы

Самый распространенный вариант «глубокого» протезирования, в первую очередь благодаря низкой цене. Акрил можно подобрать под эмаль любого цвета, поэтому внешне зуб будет неотличим от настоящих. Крепления таких протезов совершенствуются, но все же идеальным решением акрил назвать нельзя. Он очень чувствителен к перепадам температур и пропускает влагу к нежной части десен. Недостаточно осторожные обладатели акриловых протезов страдают от хронических воспалений. Кроме того, этот материал не может распределять давление равномерно. Это означает, что с твердой пищей придется попрощаться.

Нейлоновые протезы

Протезы из мягкого пластика стоят по уровню выше, чем акриловые. Они не вызывают аллергических реакций и не требуют металлических креплений. Нейлоновые протезы соединяются с десной посредством присасывания. Они мягкие, и поэтому не смогут помочь в пережевывании твердой пищи. Но если пациенту нужно лишь скрыть отсутствие пары моляров, то нейлон – достойный вариант.

Бюгельные протезы

Конструкция данного съемного протеза применяется при отсутствии двух и более зубов подряд. На дуге из медицинского сплава устанавливаются гипоаллергенные коронки. Бюгельный зубной протез без неба избавит от неприятных ощущений пациента и не не повлияет на дикцию. Ряд надежно фиксируется на челюсти, благодаря чему протез не раздражает и не кажется инородным телом. Если пациенту не хватает всего одного моляра, то ему предложат более «легковесные» варианты. Из недостатков способа можно отметить высокую стоимость и необходимость опорных зубов для крепления. При их отсутствии рекомендуется имплантация зубов с последующей фиксацией

Телескопические протезы

Безупречное с точки зрения долговечности протезирование. Длительные нагрузки, перепады температур, твердая пища: телескопический протез выдержит все. Для установки конструкции требуется опорный зуб, к которому будет прикреплен «наперсток» для протеза. Эту часть снять будет невозможно, но сам протез при необходимости можно будет легко заменить. Некоторые пациенты носят телескопические протезы, не снимая. Другие открепляют их на ночь, а утром снова закрепляют на опоре.

Такие протезы максимально естественны и биологичны. Они не влияют на речь, не привлекают внимания и не заставляют живые зубы брать на себя больше нагрузки. Основу телескопической конструкции при необходимости можно сдвинуть на несколько зубов. Единственный недостаток способа – цена. Минимум раз в четыре года коронки придется обновлять.

Импланты

Имплантация зубов относится к ведущим способам протезирования нового поколения. Это стремительно развивающаяся сфера, удивляющая новыми наработками каждый год. Современные импланты вживляются непосредственно в кость. Они органично вписываются в челюсть и распределяют нагрузку при давлении. Срок жизни и свойства импланта зависят от материалов.

Самый простой и доступный вариант – это сплав кобальта и хрома. Такой зуб может выделяться на фоне остальных, но прослужит верой и правдой 10-11 лет. Ему не страшны ни сильные нагрузки, ни резкие температурные перепады.

Металлокерамические импланты – идеальное сочетание цены, качества и внешних свойств. Современные технологии позволяют воссоздать точную копию натурального зуба, вплоть до формы, оттенка и рельефа. Металлокерамика не темнеет и не изнашивается. Ее заменяют лишь через 15 лет после установки.

Фарфоровые импланты – это роскошь, которая с каждым годом теряет свою актуальность. Несколько лет назад фарфор был единственным решением, позволявшим сделать имплант незаметным. Он не красится, не желтеет и неотличим от натуральной эмали. Но металлокерамика обходится дешевле, не уступая при этом по свойствам.

Диоксид циркония. Последнее слово в современном протезировании. На компьютере создается точная модель зуба, анатомически идеально подходящая к форме челюсти и ближайшему окружению. На ее основе изготавливается долговечный протез. Обходятся такие импланты недешево, но идеальная совместимость с тканями зубов и десен стоят своих денег.

Все импланты нового поколения отличаются стойкостью и надежностью. Основные различия – это естественность внешнего вида, ощущения во рту и цена. В большинстве случаев выбор делается, исходя из материальных возможностей пациента и индивидуальных реакций на материалы.