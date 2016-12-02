Конечно, старые деревянные рамы потрескались и в доме стало холоднее, а тут ещё и сквозняк гуляет. И невольно начинаешь завидовать соседу, у которого стоят красивые, белоснежные пластиковые окна. Пускай мои окна уже староваты, но зато они натуральные. А пластик он вреден-испарения там всякие, химия...

А так ли вреден пластик, как о нём говорят? Давайте разберёмся.

Сегодня пластиковые окна купить может позволить себе практически каждый человек среднего достатка. Однако, вокруг окон ПВХ возникает много споров и мнений по поводу их экологичности. Окна ПВХ изготавливаются из поливинилхлорида. В основе этого вещества лежат: поваренная соль, нефть и газ. И все составляющие натуральные. Полученный материал обладает качествами, которые гарантируют длительную службу. Этот материал является инертным, превосходящим многих по стойкости и механическим свойствам, что гарантирует долговечность изделия.

Если хорошо посмотреть, то ПВХ можно увидеть практически везде.

Ведь ни кого уже не испугать йогуртом в поливинилхлоридовом стаканчике.

Материал применяется как тара для продуктов, так и для хранения донорской крови.

Окна ПВХ используют в детских садах и школах, в больницах и поликлиниках, что подтверждает их экологичность и безопасность.

ПВХ стал применяться для изготовления окон ещё в прошлом веке, но тогда эксплуатация материала прекратилась из-за того, что он не соответствовал требованиям прочности.

Но оборудование менялось, а вместе с ним и сырьё для изготовления окон.

Прочность окна ПВХ обеспечили добавив оксидов титана. Также повышались изолирующие свойства. В профилях ПВХ окон нет свинцовых добавок, что повышает чистоту изделия.

Теперь окна ПВХ можно считать экологически чистыми!