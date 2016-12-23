Дыхательные тренажёры компании «Климби»

О пользе горного воздуха известно давно, ведь не просто так среди людей, живущих в горном климате столько долгожителей. Именно благодаря горному воздуху, в котором кислорода несколько меньше, чем на равнинах, люди меньше болеют. Не каждый может себе позволить оздоровительный отдых в горах, благодаря которому значительно улучшается здоровье людей даже с хроническими заболеваниями. Дыхательный тренажёр «Эверест», который разработан специалистами компании «Климби», позволяет даже дома решить многие проблемы со здоровьем.

Гипоксия или пониженное содержание кислорода в тканях часто является следствием частых болезней органов дыхания. Это проявляется в учащении сердцебиения, повышенной утомляемости, одышке, снижении иммунитета. Учёные компании «Климби» разработали метод интервальных гипоксических тренировок, его ещё называют метод «горный воздух», на основе которого действует аппарат «Эверест». После приобретения дыхательного тренажёра, вся семья забудет о любых недомоганиях.

Что вы получите от тренировок на аппарате:

Профилактика хронических болезней дыхательной системы, в том числе бронхиальной астмы

Снижение артериального давления

Нормализация кровообращения при ишемической болезни сердца

Профилактика ожирения

Снятие усталости, симптомов стресса и психосоматических проявлений

Тренировка стрессоустойчивости

Поддержание активности для пожилых людей

Сегодня довольно много людей страдает бронхиальной астмой. Приступы удушья снимаются только с помощью медикаментов. Тренировки на дыхательном тренажёре совместно с традиционным лечением, позволяют уменьшить частоту приступов. В случае нервной астмы всего после 2-3 сеансов можно надолго забыть об удушьях.

Гипоксикаторы, предлагаемые компанией, можно использовать в санаториях, дома или в офисе. Их эффективность доказана научно и на практике, все, кому довелось испробовать его действие, подтверждают несомненный положительный эффект. Пройдя по этой ссылке на сайт компании, можно больше узнать о разработках специалистов «Климби», почитать об аппаратах, предлагаемых компанией, найти ответы на все свои вопросы, касающиеся применения дыхательного тренажёра.

Воздействие аппарата на организм можно сравнить с отдыхом на горном курорте в течение месяца. Не лишайте себя и свою семью шанса обрести здоровье и радость от каждого мгновения жизни.

