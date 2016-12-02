Футляры для запонок. Советы по выбору

Современные мужчины, так же как и дамы, тщательно создают и прорабатывают свой собственный стиль, который выигрышно подчеркивает его неординарность и индивидуальность. Желая выглядеть привлекательно, представители сильного пола носят разнообразные запонки.
По своей сути, эти оригинальные небольшие изделия являются неподражаемым методом самовыражения, помогают своему владельцу наглядно показать неповторимый стиль и изысканный вкус. Запонки могут быть выполнены из обычного металла, а могут быть золотыми, серебряными и платиновыми. Разумеется, дорогие ювелирные изделия требуют бережного хранения, которое обеспечивают в полной мере специальные футляры.
Футляры для запонок. Виды изделий
Как правило, они производятся из распространенных видов древесины. Нередко для их изготовления используют и весьма благородные (ценные) породы. Иногда внешнюю часть футляров для запонок обтягивают натуральной кожей высокого качества, добавляя красивую отделку.
При производстве аксессуаров для хранения запонок изготовители ориентируются на самый разный стиль, в результате в продаже можно найти классические изделия, модели под старину и т.д.
Стоит отметить, что футляр под запонки может стать прекрасным подарком, для любого мужчины. Ознакомиться с полным ассортиментом, а также выбрать подходящий вариант вы сможете на сайте tigon.ru.
Как подобрать футляр для запонок?
Перед покупкой стоит обратить внимание на несколько факторов.
- Крышка футляра должна легко и удобно открываться. Лучше всего подойдут модели с откидной или со сдвигающей крышкой.
- Дизайн должен быть выполнен в традиционной цветовой гамме (черный, коричневый, серый, темно-синий, белый). Особенно это правило актуально, если вы ищете презент. Классика является более предпочтительной, нежели нестандартные решения.
- От числа пар запонок, которые можно хранить в футляре, будет зависеть еще один параметр – количество отсеков. Есть модели, которые вмещают в себя от 20 комплектов изделий, а также те, в которых можно хранить от 2 до 9 пар запонок. Все зависит от того, насколько много комплектов имеется.
- Наличие или отсутствие на внутренней стороне футляра обивки. Предпочтение лучше отдавать моделям с внутренней обивкой отделений, так как специальный мягкий материал будет надежно защищать украшения от ударов, царапин и прочих неблагоприятных факторов.