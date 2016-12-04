Классическая парикмахерская мойка

Оснащение парикмахерского зала дело хлопотное, ведь приобретением большого зеркала, удобных стульев и диванов, здесь не ограничиться, также нужно приобрести мойку для волос. На рынке представлено большое количество производителей моек, которые могут предложить своим клиентам мойки любого качества и стоимости. При этом мойки отличаются превосходным качеством и долговечностью.

Если вы думаете, что хорошо – значит дорого, вы ошибаетесь. Причем ошибаетесь основательно, прошли времена, когда не дорогие вещи являются некачественными. В настоящее время можно найти недорогую модель за невысокую стоимость.

Правила выбора мойки

Выбирая столь важный атрибут нужно принимать во внимание следующие важные особенности этого элемента оборудования:

- парикмахерская мойка должна быть оснащена удобным сиденьем и спинкой, которые позволяют клиенту расслабиться во время процедуры и полностью насладиться процедурой;

- сиденье должно быть выполнено из высокопрочного поролона, который обтягивают кожзаменителем. Цветовое решение обивки может быть любым, главное, чтобы он сочетался с интерьером и гармонично вписывался в стилистику салона;

- кресло должно быть оснащено удобной системой подъема и опускания;

- раковина должна быть максимально удобной и комфортной для клиента. Для изготовления раковины обычно используется керамика или пластик. По глубине раковина может быть мелкой или глубокой. Мелкую уместно использовать в мужских залах, а глубокую – в женских.

Зачем нужна раковина в салоне красоты?

Ответ на этот вопрос знает каждый мастер-парикмахер, ведь любая парикмахерская процедура начинается с мытья волос. Без нее не обойтись при окрашивании волос, мелировании, нанесении питательных масок и т.п. Если у вас в планах открыть свой салон или начать ремонт в уже действующем заведении, то вам необходимо приобрести парикмахерскую мойку, которая будет соответствовать следующим критериям: цена, качество и т.п. В последнее время мойку стало выгоднее приобретать мойку, ведь существуют различные акции и распродажи, позволяющие сэкономить. Также стоит провести расчеты, во сколько будет обходиться обслуживание мойки, ведь она может выйти из строя.

Приобрести мойку можно в Интернет-магазине, сделав заказ на сайте через корзину. Здесь и цены более доступные, и более широкий ассортимент. После оформления заказа менеджер магазина свяжется с клиентом для уточнения всех нюансов и деталей касательно заказа.