Косметика EOS – Evolution of Smooth

Женщина всегда должна быть ухоженной. В этом важном для каждой из нас деле отличным помощником выступает косметика. Подбор своей марки того или иного средства по уходу за кожей, телом и волосами, у многих девушек занимает большое количество времени. Конечно, мы стараемся выбрать для себя продукцию наиболее натуральную, ведь нежная кожа так чувствительна к вредной химии, нередко присутствующей в различных средствах.

Такой безопасной и натуральной является косметика eos официальный сайт - http://eos-cosmetic.ru/ Она выделяется на общем фоне оригинальной упаковкой необычной, эргономичной формы, доставляющей ещё и эстетическое удовольствие.

Вся продукция компании прошла дерматологический контроль и не содержит ни грамма вредных веществ – парабенов, фтолатов, парафина, вазелина, глютена и т.п. Ваша кожа будет благодарна за такую заботу о ней. Бальзамы для губ, лосьоны для рук и тела, средства для бритья EOS абсолютно натуральны и обладают приятным тонким ароматом.

Пожалуй, наибольшую популярность имеют бальзамы для губ Яркий и необычный дизайн сразу привлекает к себе внимание – бархатная на ощупь, цветная сфера удобно ложится в руки, маленькое углубление сбоку сделано как бы специально для большого пальца. Открывается баночка лёгким движением, и вы тут же ощущаете приятный ненавязчивый аромат.

Выбор просто поражает воображение: тропическая маракуйя, черника и асаи, клубничный сорбет, сладкая мята, ванильная мята, гранат и малина, лечебный мандарин, летние фрукты, нектар жимолости, ваниль, кокосовое молоко, ежевика, грейпфрут, лимон, а также мерцающая серия – жемчужина и нежно-розовый. Все бальзамы содержат натуральные масла, витамин Е, экстракты фруктов и растений. Таким бальзамом можно пользоваться даже беременным и кормящим мамочкам, настолько они безопасны.

Тем, кто предпочитает классическую форму стика, тоже есть из чего выбирать.

Питательные лосьоны для рук созданы на основе масла ши, алоэ, овса. Они быстро впитываются в кожу рук, гипоаллергенны, дают приятный легчайший аромат цветов, ягод или огурца.

Лосьоны для тела отлично увлажняют кожу, имеют приятные свежие ароматы, легко впитываются, делают кожу мягче и не дают ощущения липкости.

Гипоаллергенный крем для бритья можно использовать для влажного или сухого бритья. Благодаря содержащемуся в нём маслу ши, витаминам Е и С, антиоксидантам, вы никогда больше не заметите раздражения на коже, часто встречающегося после бритья.

Все средства EOS соответствуют названию, зашифрованному в аббревиатуре – «эволюция гладкости». Действительно, теперь ваша кожа всегда будет гладенькой и мягкой, благодаря прекрасному увлажнению, подаренному этой косметикой.