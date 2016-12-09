Лучшая расчёска для ваших волос

Многие обладательницы длинных густых волос сталкиваются с проблемой, когда сложно распутать волосы после мытья или неудачная расчёска вырывает, электризует волосы. К счастью, сегодня эти проблемы легко решаются. Гениальное изобретение британского стилиста Шона Палфи, расчёска Tangle Teezer, сейчас самая продаваемая во всём мире. Такая популярность не осталась незамеченной, поэтому стало появляться большое количество подделок и аналогов. А значит, оригинал можно приобрести на tangle teezer официальный сайт: http://official-tangle-teezer.ru/. Здесь вы можете не опасаться, что купите подделку.

Что такое расчёска Tangle Teezer?

Чем же так хороши Tangle Teezer, что завоевали миллионы восторженных отзывов? Эта щётка расчёсывает волосы бережно, не электризует, разглаживает, делает блестящими, как шёлк. Есть также специальные детские модели, для профессионального использования и для мокрых волос.

Оригинальная, эргономичная форма, яркие цвета, специальное расположение силиконовых или бамбуковых зубчиков, антистатический материал сделали Tangle Teezer хитом, ими с удовольствием пользуются звёзды кино и шоу-бизнеса.

Особенности Tangle Teezer

Безболезненно расчёсывает спутанные волосы.

Предотвращает появление секущихся кончиков.

Подходит для всех типов волос.

Разглаживает, выравнивает волосы. Те, кто предпочитает пышные, объёмные причёски могут остаться недовольны.

Идеально расчёсывает мокрые волосы, подходит для нанесения бальзамов и масок.

Волосы не электризуются благодаря специальному антистатичному материалу.

Легко моется и быстро сохнет.

Компактные размеры.

Нельзя использовать при укладке волос феном.

Серии расчёсок Tangle Teezer

Teezer Original – разглаживает волосы, поэтому любительницам кудряшек не подойдёт. Оригинальная форма имеет углубление для пальца.

Aqua splash используют для расчёсывания влажных волос, нанесения масок и масел. Форма расчёски напоминает стакан.

Compact styler можно всегда носить с собой. Защитная крышечка сбережёт зубчики, а благодаря компактности легко помещается в любую сумочку.

Blow-styling hairbrush – это большие или средние расчёски с ручкой.

Magic flowerpot сделаны в форме цветка. Расчёска имеет съёмную крышечки и предназначена для нежных детских волос.

Salon Elite предназначена для профессионалов –парикмахеров, стилистов.

Да, эти расчёски не из дешёвых, но разве ваши волосы не достойны бережного обращения? К тому же, Tangle Teezer очень долговечны, удобны и приятны в использовании. Если выбрать подходящую именно вам модель, то вы, расчесав ею волосы несколько раз, ни за что не захотите поменять её на другую.