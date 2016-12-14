Мармелад — лакомство для…ногтей

Красивые ухоженные ногти — мечта каждой женщины. И воплотить ее в жизнь сегодня совсем не сложно. Большой выбор качественных материалов для ногтевого сервиса в наши дни доступен не только профессиональным мастерам маникюра, но и каждому, кто хотел бы попробовать создавать неповторимые образы самостоятельно. Одним из производителей подобной продукции является фирма In'Garden. В ее арсенале не только классические инструменты и средства по уходу за ногтями, но и модные новинки, позволяющие легко и просто получить потрясающий результат.

Мармелад In'Garden — это «вкусное» лакомство для ваших ноготков, абсолютно безвредное для фигуры и очень полезное для неповторимого внешнего вида. Фактурный материал создает необычный «засахаренный» эффект, а простота использования и оригинальная палитра цветов позволяет вдоволь экспериментировать. Нанося мармелад для ногтей на всю поверхность ногтевой пластины или же на ее часть, расставляйте яркие акценты, создавайте неповторимые образы, играйте с цветом и текстурой.

Еще один интересный вариант покрытия — так называемые «бархатные» ноготки. Достичь такого эффекта можно с помощью матового топ-геля. Базовые характеристики этого вида покрытия ничем не отличаются от глянцевого аналога: он так же хорошо держится, предотвращает образование сколов, защищает ноготь от выцветания и пожелтения. При этом матовый маникюр выглядит очень необычно, а в сочетании с глянцевым создает оригинальный контраст, даже если на ноготки нанесен лак одного цвета.

Однако современный маникюр это не только игра с цветом и текстурой, это еще и замысловатые узоры, оригинальная роспись, интересный декор. Ведь мастер маникюра это не просто специалист по уходу за ногтями, но еще и дизайнер, и даже художник. Создать неповторимый образ порой бывает просто невозможно без качественных инструментов. Например, без кистей для маникюра. Они бывают самыми разными, в зависимости от материала, формы и предназначения. Тонкие с заостренным ворсом обычно используют для прорисовки особо сложных элементов, для точечной росписи и нанесения длинных прямых линий. С помощью кисти «Лесенка» можно с легкостью наносить оригинальные узоры, имитирующие натуральную текстуру. Ее неровный край создает интересные цветовые переходы, в руках мастера превращающиеся в настоящее произведение искусства. Кисть «Шотландка» имеет похожую форму и позволяет одновременно наносить несколько параллельных линий, идеально подходит для пейзажной и абстрактной росписи.

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