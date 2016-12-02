Ну кто из нас не любит мультфильмы, не смотря на то что мультфильмы это как правило сфера досуга для детей, все же взрослые тоже любят иногда посмотреть новые мультфильмы. Тем более что мультипликация сегодня настолько разнообразна по своей тематике, что способна угодить самому искушенному зрителю.

Чего только стоит серия мультфильмов про шрека. Зарубежные компании с каждым годом радуют и маленьких и взрослых новыми мультфильмами, которые завораживают огромное количество зрителей.

Отечественные мультипликаторы также не отстают, и наши богатыри наступают на пятки драконам, шрекам и всем остальным мультгероям.

Особым видом мультипликации можно назвать аниме, все больше и больше зрителей следят за приключениями героев японских приключений среди которых наиболее популярными являются : Куросаки Ичиго (Kurosaki Ichigo), Веджета (Vegeta), Монки Д. Луффи (Monkey D. Luffy), Судзумия Харухи (Suzumiya Haruhi), Вэш Паникёр (Vash the Stampede), Сэйлор Мун (Sailor Moon), Пикачу (Pikachu), Лелуш Ламперуж (Lelouch Lamperouge).

Самым популярным и длинным сериалом аниме является приключения Наруто, действия которого растянулись на сотни серий. Все серии этого увлекательного сериала аниме можно посмотреть тут .

Главным отличием аниме от отечественной и западной мультипликации это особая графика и сюжет, которому японцем уделяют особое внимание. В отличии от американских российских мультфильмов японские аниме содержат больше глубины и драмы. Именно драматические сюжеты привлекают зрителей.