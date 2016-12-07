Мюзиклы. Вчера, сегодня, завтра

Наверно нет такого человека, который не любит хорошую музыку, фильмы, спектакли, одним словом искусство в его самых разных проявлениях. Среди них есть один жанр, который совмещает в себе все перечисленные категории - это мюзиклы. Начав свой путь столетие назад, этот жанр уверенно завоевал сердца многих поклонников.

Самые известные в мире мюзиклы Бродвея, а из отечественных - "Юнона и Авось" с изумительными стихами Вознесенского и легендарным первым актерским составом. Многие песни из этого мюзикла популярны и в наше время.

Бьет двенадцать годов, как часов.

Над моей терпеливою нацией.

Есть апостольское число,

Для России оно двенадцать.

Только, к сожалению, хороших мюзиклов, которые вошли в историю, не так уж много, и для этого есть вполне весомые причины о которых вы можете узнать на сайте. Если вы считаете, что можете изменить такую ситуацию, вы молоды, талантливы, амбициозны, то испытайте свои возможности в этом жанре.

Для того, чтобы стать актёром в вас по настоящему должна жить неподдельная любовь к искусству и ангельское терпение. Этот вид деятельности связан с большими нагрузками и напряжением.

Для начала определите кем вы хотите стать: профессиональным актёром или, так, любителем не на долго? Если, всё же профи, тогда читайте дальше.

Что же, прощай отчий дом. Пора отправляться в большой город или лучше всего в столицу, на Мосфильм. Там жизнь и работа кипят изо дня в день. Именно там проживают и работают все звёзды, а значит там скрыт ваш будущий успех.

Запишитесь на актёрские курсы. Постарайтесь попасть в класс к мэтрам кино и театра, в дальнейшем вы сможете получить очень важные для карьеры рекомендации.

Начинайте составлять резюме, в котором вы опишите ваши актёрские труды и старания на сегодняшний день. По мере обучения у вас будут появляться всё новые и новые заслуги, которые вы будете добавлять в него, удаляя менее значимые.

Разошлите своё резюме с сопроводительным письмом всем тем, кто задействован в данной области: ассистентам режиссёров, агентам и так далее. Не забывайте регулярно повторять этот процесс каждые несколько месяцев.

Следите за кинотеатральной прессой и журналами, посещайте соответствующие сайты, продолжая рассылать свои снимки и резюме. Желательно отправлять их первым лицам, которые могут одобрить ваш приём на прослушивание.

Всегда соглашайтесь присутствовать на всевозможным встречах и мероприятиях в этой области, где вы сможете приобрести нужные связи и завести профильные знакомства.

Продолжайте упорно заниматься творчеством, развивая свои таланты и вы обязательно добьётесь успеха.

